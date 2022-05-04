В Белгороде власти убрали скульптуру бабушки со знаменем Победы

По словам мэра Белгорода, после установки статуи на нее пытались «вскарабкаться». Теперь власти ищут другое место для скульптуры

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Скульптуру бабушки со знаменем Победы, которую накануне установили в Белгороде, убрали после фактов вандализма. Об этом сообщил мэр Антон Иванов в Telegram-канале.

«Практически сразу после установки скульптуры бабушки со знаменем у кинотеатра «Победа» нам пришлось искать другое место для ее размещения. Дошло до попыток вскарабкаться на скульптуру. Убрали», — написал мэр.

По словам Иванова, городские власти займутся поиском другого места, без возможности, чтобы люди могли дотрагиваться до скульптуры.

Картонную скульптуру бабушки со знаменем в конце апреля установили в Москве. Ночью скульптуру сломали. После этого был задержан 25-летний Роман Сахаров. Тушинский суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с сопротивлением сотруднику правоохранительных органов) и назначил ему 15 суток ареста.

Бабушка стала одним из символов спецоперации России на Украине после того, как в Сети 7 апреля появилась видеозапись, на которой она встретила приехавших в ее село украинских военных со знаменем Победы. Военные передали бабушке продукты, забрали флаг и начали его топтать, в ответ она отказалась от гуманитарной помощи. «Первый канал» выяснил, что бабушку зовут Анна, она с дедом проживает в одной из деревень в Харьковской области.