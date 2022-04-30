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В Петербурге задержали повредивших инсталляцию ZAMESTIM

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В Санкт-Петербурге задержали четырех человек, которые сломали инсталляцию ZAMESTIM на пересечении Невского проспекта и Малого Конюшенного переулка в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом РБК рассказали в ГУ МВД по региону.

Инсталляция состояла из латинских букв, каждая из которых была выполнена в стилистике покинувших Россию брендов. Как следует из видеозаписи, предоставленной МВД, возле инсталляции началась драка. Затем один из участников драки направился к конструкции и ударил ногой букву S. Буква символизировала автомобильную марку Skoda.

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«На месте происшествия по подозрению в повреждении конструкции были задержаны четыре гражданина, два молодых человека 29 и 21 года и две 22-летние девушки, все неработающие. Указанные граждане были доставлены в отдел полиции», — говорится в сообщении.

В отделении полиции выяснилось, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. На них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Представитель администрации Центрального района сообщил «РИА Новости», что инсталляцию демонтировали. «Кем она была демонтирована, у нас информации пока нет», — добавили в администрации.

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