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Общество ,  
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Киркоров заявил, что «местечковые постовые выдавливают» людей из России

Филипп Киркоров заявил, что в ужасе от реакции на его слова в защиту Галкина и Пугачевой, но будет и дальше защищать друзей. Ранее главред RT Симоньян обвинила Галкина в лицемерии в личной жизни и в отношении к России
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Певец Филипп Киркоров вновь заступился за юмориста Максима Галкина и его жену Аллу Пугачеву перед главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян, заявив, что «местечковые постовые» «выдавливают» людей из страны. Слова Киркорова опубликовала в Telegram телеведущая Ксения Собчак.

Киркоров заявил, что он в ужасе от того, что его слова в защиту Галкина и Пугачевой «не услышали», и что ему твердят, что он не должен заступаться за своих друзей из-за «альтернативной» позиции. По словам артиста, сам он патриот России, и для него «большой честью» стали поздравления президента Владимира Путина с юбилеем, а также то, что на его юбилейные концерты пришло более 30 тыс. человек в Москве и Санкт-Петербурге. «Но местечковые «постовые» настолько извращают, «эксбиционируют» в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны», — заявил Киркоров.

Симоньян упомянула Пугачеву и Галкина во время эфира ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Она, в частности, заявила, что шоумен, о котором «достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере» женился «на пожилой женщине». Симоньян назвала его «лживым-перелживым» человеком, который тем не менее позволяет себе «обливать помоями» Россию. Сам Галкин ранее называл утверждения о том, что он гей, слухами.

После этого Киркоров записал видео, в котором призвал Симоньян не «гнобить» Пугачеву и Галкина, а также заявил о том, что россиянам нужно прекратить внутренние распри, которые усугубляют раскол внутри страны. В комментариях под видеообращением, опубликованном Киркоровым в социальной сети Instagram (компания Meta, которой принадлежит социальная сеть, признана в России экстремистской и запрещена, а сама соцсеть заблокирована), пользователи обвинили артиста в том, что он пытается «усидеть на двух стульях».

Video

Киркоров призвал Симоньян не «гнобить» Пугачеву и Галкина
Общество

В комментарии для Telegram-канала Собчак Киркоров также заявил, что «никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было». «Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные <...>. Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их в публичном и не публичном пространстве», — добавил Киркоров. По его словам, «всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие «пороки».

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Галкин выступил против военных действий на Украине в день начала операции, 24 февраля. Юморист не делал заявлений об эмиграции из России. Отъезд из страны опровергала и его жена Алла Пугачева. По словам певицы, «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией».

Галкин, Меладзе и Ургант призвали остановить военные действия на Украине
Политика

В начале марта российские телеканалы решили убрать из своего эфира рекламу банка «Уралсиб» с Галкиным, сообщали источники РБК, связавшие это с позицией артиста по поводу спецоперации на Украине. В конце апреля Галкин заявил, что планирует провести концерты в Израиле и пожертвовать часть заработанных от продажи билетов средств украинским беженцам.

Материалы к статье
Теги
Филипп Киркоров Маргарита Симоньян Максим Галкин Алла Пугачева
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