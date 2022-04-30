Путин поздравил Киркорова с юбилеем

Филипп Киркоров (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен», — говорится в телеграмме. Путин пожелал Киркорову здоровья, покорения новых творческих высот и вдохновения.

В 2008 году Филипп Киркоров получил звания народного артиста России и Украины. Также Киркоров в 2018 году получил звание народного артиста Молдавии.

22 июня Киркоров вошел в украинский черный список — список деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину. Несмотря на это, звания народного артиста он лишен не был. Однако уже через пять дней Киркорова исключили из этого списка. Несмотря на это, в августе прошлого года СБУ запретила артисту въезд на Украину на три года.