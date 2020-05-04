Дворкович спрогнозировал появление экономических островов после пандемии

Бывший вице-премьер уверен, что экономический кризис только начинается и ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми. После кризиса мир существенно изменится и для компании, и для людей

Аркадий Дворкович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Председатель фонда «Сколково» и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович в интервью РБК дал прогноз, как изменится мир после пандемии коронавируса и экономического кризиса.

По мнению бывшего вице-премьера, экономический кризис только начинается. «Ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми... По резидентам «Сколково» мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне-июле, и это тот период, к которому мы готовимся, тот период, на который мы будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям», — считает Дворкович.

Глава «Сколково» уверен, что кризис поменяет модели поведения людей. Компании и люди станут более консервативными, будут меньше бросаться в рискованные проекты и копить резервы, что приведет к большей концентрации бизнеса и менее конкурентной экономике, считает он.