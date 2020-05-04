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Пандемия коронавируса ,  
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Дворкович спрогнозировал появление экономических островов после пандемии

Бывший вице-премьер уверен, что экономический кризис только начинается и ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми. После кризиса мир существенно изменится и для компании, и для людей
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Председатель фонда «Сколково» и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович в интервью РБК дал прогноз, как изменится мир после пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»
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По мнению бывшего вице-премьера, экономический кризис только начинается. «Ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми... По резидентам «Сколково» мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне-июле, и это тот период, к которому мы готовимся, тот период, на который мы будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям», — считает Дворкович.

Глава «Сколково» уверен, что кризис поменяет модели поведения людей. Компании и люди станут более консервативными, будут меньше бросаться в рискованные проекты и копить резервы, что приведет к большей концентрации бизнеса и менее конкурентной экономике, считает он.

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«Мы видим риск того, что будут создаваться экономические острова, то есть производство будет локализовываться чрезмерно, без учета эффективности, в рамках отдельных национальных границ, цепочки поставок будут разрываться. Это существенные риски», — говорит Дворкович.

Он ждет также резкое ускорение перехода к электронным услугам и электронному документообороту для облегчения жизни людей и бизнеса. «Думаю, что все увидели, резкий рост интернет-трафика требует расширения инфраструктуры. В рамках LTE и 4G этого уже не сделать, требуется ускоренное внедрение технологии 5G на всем глобальном пространстве, в том числе и в России», — говорит Дворкович.

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Изменения будут заметны и в повседневной жизни. По мнению председателя «Сколково», будет меняться характер рабочих мест, больше людей будут работать дистанционно. «Даже те, кто будет работать дистанционно, будут стремиться хотя бы пару раз в неделю возвращаться в офисы, чтобы сменить обстановку, увидеть коллег. Это все равно важная часть жизни. Без общения никуда не деться.

Автор: Кирилл Сироткин
Теги: Аркадий Дворкович, коронавирус, COVID-19
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