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Пандемия коронавируса ,  
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Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

Ажиотажный спрос на фоне эпидемии коронавируса привел к спекулятивным наценкам на материал для защитных масок и костюмов до 500%, сообщили в «Ростехе». Из-за этого госкорпорации пришлось договориться о прямых закупках
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».

Стоимость ткани, из которой производят медицинские костюмы и маски, на черном рынке выросла в пять раз, до 1,5 тыс. руб. за килограмм при закупочной цене 300 руб., отметили в госкорпорации.

«Спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса. В этой ситуации приходится принимать экстренные меры, чтобы выполнить поручения правительства и обеспечить учреждения здравоохранения необходимыми объемами СИЗ по приемлемым ценам», — заявили в «Ростехе».

В частности, госкорпорация при поддержке Минпромторга договорилась с четырьмя крупнейшими производителями о закупке материалов для масок и костюмов напрямую с фабрик за 165–305 руб. за килограмм, говорится в сообщении. Сейчас «дочка» «Ростеха» — «Росхимзащита» — закупает у этих предприятий около 40% производимого материала, после чего распределяет заказы по швейным фабрикам и поставляет медицинские комплекты в регионы.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Стоимость одного костюма при этом выходит 847 руб., за день их производят более 90 тыс. штук, сообщили в «Ростехе». В мае объемы производства планируется нарастить до 150 тыс. костюмов в сутки, добавили в госкорпорации.

В начале марта Россия ввела запрет на экспорт ряда медизделий, в частности масок, костюмов, перчаток и бинтов. Под ограничение не попала гуманитарная помощь другим странам, а также вывоз жителями средств защиты для личного пользования. Таким образом власти надеялись предотвратить «искусственный дефицит» ряда медизделий, «которые спекулянты могут вывозить за рубеж», сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Спустя два месяца, 3 мая, Россия запрет отменила. В Минпромторге это объяснили тем, что регионы готовы взять на себя ответственность за контроль над оборотом медицинских изделий. По словам Мантурова, Россия уже увеличила производство масок до 8 млн штук в день и закупает их и за рубежом — в частности, Китай ежедневно поставляет в страну 4–5 млн масок.

Однако, несмотря на отмену запрета, Россия будет поставлять средства защиты лишь партнерам по Евразийскому экономическому союзу (в него входит Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: «Ростех», медицинские маски, спекуляция
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