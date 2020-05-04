Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

Ажиотажный спрос на фоне эпидемии коронавируса привел к спекулятивным наценкам на материал для защитных масок и костюмов до 500%, сообщили в «Ростехе». Из-за этого госкорпорации пришлось договориться о прямых закупках

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».

Стоимость ткани, из которой производят медицинские костюмы и маски, на черном рынке выросла в пять раз, до 1,5 тыс. руб. за килограмм при закупочной цене 300 руб., отметили в госкорпорации.

«Спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса. В этой ситуации приходится принимать экстренные меры, чтобы выполнить поручения правительства и обеспечить учреждения здравоохранения необходимыми объемами СИЗ по приемлемым ценам», — заявили в «Ростехе».

В частности, госкорпорация при поддержке Минпромторга договорилась с четырьмя крупнейшими производителями о закупке материалов для масок и костюмов напрямую с фабрик за 165–305 руб. за килограмм, говорится в сообщении. Сейчас «дочка» «Ростеха» — «Росхимзащита» — закупает у этих предприятий около 40% производимого материала, после чего распределяет заказы по швейным фабрикам и поставляет медицинские комплекты в регионы.