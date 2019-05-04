Во Флориде госпитализировали 21 пассажира съехавшего в реку Boeing 737

Госпитализация потребовалась 21 пассажиру лайнера Boeing 737, который ранее съехал со взлетно-посадочной полосы во Флориде и скатился в реку, сообщает офис шерифа Джексонвилля в Twitter.

Состояние пассажиров, поступивших в местные больницы, оценивается как хорошее. Никто из них не получил критических травм, отметили в офисе шерифа. Тем, кто получил незначительные травмы, медицинскую помощь оказали на месте.

Там также уточнили число людей, находившихся на борту Boeing 737 во время происшествия, всего их было 143, из которых 136 — пассажиры, 7 — члены экипажа. По факту инцидента начали расследование.

Самолет направлялся с военно-морской базы в Гуантаномо на базу в Джексонвилле. Представитель аэродрома говорил Reuters, что после приземления самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку.