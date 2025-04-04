Суд приговорил инженера ТЦ в Москве, где из-за прорыва трубы погибли люди

22 июля 2023 года в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре человека. Суд установил, что осужденный допустил критический дефект сварного соединения, находящегося под давлением, что и привело к аварии

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Главного инженера коммерческой организации, ответственной за участок теплосети в ТЦ «Времена года» в Москве, приговорили к четырем годам в колонии-поселении, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

22 июля 2023 года в торговом центре прорвало трубу с горячей водой, что привело к гибели четырех человек.

Суд также на два года лишил инженера права заниматься производственным контролем за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

Мужчину признали виновным по ч. 3 статьи 217 Уголовного кодекса (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Суд установил, что осужденный допустил и не устранил критический дефект сварного соединения оборудования, работавшего под давлением, из-за чего во «Временах года» и случилась фатальная авария.

Трубу прорвало в техническом помещении на цокольном этаже: перегретая вода температурой до 150°С хлынула в помещения, арендуемые продовольственным магазином. В результате ожоги получили 16 работников арендатора, из них четверо скончались на месте происшествия. В прокуратуре уточнили, что все погибшие — женщины, работавшие в круглосуточном гипермаркете «Глобус Гурмэ».

Материальный ущерб магазина превысил 27 млн руб.

Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью более 62 тыс. кв. м на Кутузовском проспекте в Москве работал с 2007 года. В ТЦ располагались более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном. В марте 2025 года комплекс выставили на торги.