МЧС: в Южно-Сахалинске в зону подтопления из-за ливней попали более 300 домов

В Южно-Сахалинске в зону подтопления из-за ливней попали более 300 домов

Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области

В Южно-Сахалинске выпала месячная норма осадков — 104 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В результате выпадения обильных осадков в виде дождя за короткий промежуток времени на территории Южно-Сахалинска произошло подтопление низменной части города. В зону подтопления попали 303 дома, в которых проживают 1014 человек, из них — 49 детей, (вода в домах на уровне до 1 м от пола) и подвалы семи многоквартирных домов. В результате подтопления пострадавших нет», — сообщили в МЧС по региону.

28 человек (из них — 16 детей) эвакуировали и расположили в пункте временного размещения «Ласточка».

31 августа в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за обильных осадков. В городе создали оперативный штаб под руководством мэра Сергея Надсадина и развернули пункт временного размещения. По словам вице-мэра Алексея Римши, в Южно-Сахалинске из берегов вышли две реки и крупный ручей.

Из-за неблагоприятного прогноза Надсадин перенес линейки во всех школах города на 4 сентября. Мероприятия на День города, запланированные на 2 сентября, также проведут позже.