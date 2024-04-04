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В Гонконге выявили первый случай заражения обезьяньим герпесом

В Гонконге выявили первый случай заражения обезьяньим герпесом
Мужчина заразился вирусом герпеса B из-за поцарапавшей его дикой обезьяны, это первый подобный случай в Гонконге, заявил медики. Зараженный — в критическом состоянии. Вирус может поражать центральную нервную систему
Фото: Jana Rodenbusch / Reuters
Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

В Гонконге выявили первый случай заражения вирусом герпеса B (так называемый «обезьяний герпес), сообщает гонконгский Центр охраны здоровья. 

37-летний мужчина был госпитализирован 21 марта с высокой температурой и проблемами с сознанием. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии больницы, и его состояние оценивается как критическое. 3 апреля анализ на герпес B в образце его спинномозговой жидкости показал положительный результат.

По словам членов семьи зараженного и по результатам предварительного расследования, в конце февраля мужчину поцарапала дикая обезьяна во время посещения парка Кам Шан.

Представитель центра охраны здоровья рассказал, что вирус В содержится в слюне, моче и кале макак, которые являются разновидностью диких обезьян, часто встречающихся в Гонконге. У инфицированных людей могут проявляться гриппоподобные симптомы, которые могут прогрессировать до поражения центральной нервной системы, объяснил он.

Центр охраны здоровья призывает воздержаться от контакта с дикими обезьянами и их кормления, а в случае получения ран промыть их проточной водой и немедленно обратиться за медицинской помощью. Представитель центра отметил, что случаи заражения, выявленные в прошлом, например, в материковом Китае, Японии, Канаде и США, были вызваны в основном укусами или царапинами от этих животных, передача вируса от человека к человека встречается очень редко.

Согласно информации на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), макаки являются типичными носителями вируса, у них он может протекать в легкой форме. Другие приматы, такие как шимпанзе и обезьяны-капуцины, могут заразиться вирусом В и часто умирают от него, однако случаев передачи инфекции среди этих видов не зафиксировано.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Вирус B был выявлен в 1932 году, с тех пор зарегистрировано заражение 50 человек, 21 из них умер, говорится в статье CDC от 2019 года. Они заразились либо от укуса или царапины обезьяны, либо когда ткани или жидкости обезьяны попали на их поврежденную кожу, например, в результате укола иглой или пореза. В 1997 году исследовательница умерла от заражения вирусом В после того, как жидкость из организма зараженной обезьяны попала ей в глаз, отмечает CDC.

В последний раз случай заражения человека обезьяньим герпесом был зафиксирован в 2021 году в материковом Китае. Тогда 53-летний хирург-исследователь из института, где ведутся опыты на нечеловекообразных обезьянах (их скрещивают и используют для разнообразных генетических экспериментов) в начале марта провел вскрытие двух макак, а через месяц у него начались тошнота, рвота и жар. В конце мая ученый умер, в Национальном центре контроля и профилактики вирусных заболеваний подтвердили наличие вируса герпеса B.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Гонконг обезьяны вирус заражение макаки
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