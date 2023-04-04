Засуха в Канаде поставила под угрозу мировые поставки пшеницы

Канада — один из крупнейших производителей зерна в мире. В ее сельскохозяйственных районах с сентября выпадает недостаточно осадков, что ставит под угрозу посевы пшеницы и последующий урожай

В Канаде с осени прошлого года продолжается засушливая погода, из-за чего возникают сложности с посевами пшеницы, пишет Bloomberg со ссылкой на фермеров и метеорологов.

«Пытаться посадить эти семена на нужную глубину в почву становится чем-то вроде искусства, потому что для их прорастания требуется влага. Если нет хорошей влажности, эти крошечные растения весьма восприимчивы к неблагоприятным условиям», — сказал агентству фермер и вице-президент Ассоциации сельскохозяйственных производителей южно-канадской провинции Саскачеван Билл Прибыльски,

Метеоролог Commodity Weather Group Дэвид Стрейт рассказал, что с 1 сентября прошлого года в провинциях Саскачеван и соседних Альберте и Манитобе (все они находятся в регионе Канадские прерии) выпало менее 60% среднего количества осадков. Это второй самый засушливый сезон за 34 лет, добавил Стрейт.

Правительство Канады отслеживает ситуацию с засухой, данные публикуются на специальном сервисе. На 28 февраля в перечисленных провинциях канадских прерий фиксировалась засуха от самого низкого уровня (выше нормы, D0) до серьезного (D2).

Reuters указывает, что это уже второй подряд засушливый сезон в регионе. В прошлом году это оказало негативное влияние на объемы урожая, однако они были рекордными для Канады. Пшеницы было собрано 33,8 млн. т, хотя ожидался урожай на 1 млн т больше. Однако это количество выше на 52%, чем годом ранее. Урожай еще одной культуры, канолы, составил 18,2 млн. т — ниже прогноза в 19,1 млн. т, но на 32% больше, чем в 2021 году.