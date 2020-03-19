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На поддержку строительства индивидуального жилья выделят ₽138 млрд

Минстрой разработал программу поддержки развития индивидуального жилого строительства и предлагает до 2024 года выделить на нее почти 138 млрд руб. К строительству частных домов также привлекут застройщиков
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) разработало программу развития строительства индивидуального жилья. Проект постановления правительства о программе размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту с 2020 до 2024 года в России должно быть построено 180 млн кв. м частных жилых домов. Чтобы достичь этих объемов, на поддержку отрасли из федерального бюджета предлагается выделить 137,7 млрд руб., следует из документа.

Развитие частного сектора — часть реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». По нацпроекту за 2024 год в России должны построить 120 млн кв. м, из которых 40 млн кв. м — это индивидуальные дома. После утверждения федеральной программы развития индивидуального жилого строительства (ИЖС) подобные программы должны появиться в каждом регионе. В июле прошлого года Минстрой уже вносил на рассмотрение правительства предварительный вариант программы развития ИЖС, но тогда в программе не были обозначены объемы финансирования.

Высоких темпов индивидуального жилого строительства Минстрой предлагает достичь с помощью развития индустриального строительства частных домов, то есть привлечения в этот сегмент застройщиков, которые будут строить частные дома по проектам комплексного освоения территорий. При строительстве индивидуальных жилых домов застройщики будут обязаны перейти на применение эскроу-счетов и проектного финансирования, как и при строительстве многоэтажек.

«При этом у граждан сохраняется возможность осуществлять строительство хозяйственным способом — самостоятельно или с привлечением подрядных организаций», — уточняется в госпрограмме.

Среди мер поддержки, которые предлагает Минстрой:

  • создать стандарт ипотечного кредитования ИЖС, применение которого будет рекомендовано всем банкам; стандарт будет учитывать параметры земельного участка и дома, которые будут выступать залогом по кредиту;
  • увеличить площади земельных участков для ИЖС, в том числе за счет федеральных земель и земель лесного фонда;
  • более эффективно выделять участки для ИЖС гражданам и застройщикам, в том числе без торгов;
  • обеспечить инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой участки для ИЖС, на эти цели могут быть выделены субсидии из федерального бюджета;
  • создать бесплатный каталог типовых проектов индивидуальных жилых домов и регулировать внешний вид домов с помощью дизайн-кода.

В программе отмечается, что ее реализация должна увеличить ликвидность индивидуальных домов, в том числе за счет стандартизации их кредитования и типового внешнего вида. В прошлом году на рынке загородной недвижимости наблюдались падение спроса и рост предложения.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, ИЖС, Минстрой
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