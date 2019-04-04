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Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Госдума поддержала законопроект о крабовых аукционах

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие в первом чтении предложенного правительством законопроекта о распределении 50% квот на вылов краба через электронные аукционы, сообщает пресс-служба парламента. Документ также устанавливает порядок предоставления, закрепления и распределения таких квот.

Проект закона предусматривает распределение квот по результатам аукциона на 10 лет при условии реализации определяемых правительством инвестиционных проектов. Таким образом, обладателей новых квот обяжут построить на территории России объекты, перечень которых определит правительство.

Законопроект, предлагающий распределять через аукционы половину квот на вылов краба, которые сейчас закреплены за рыбаками по так называемому историческому принципу, подготовил в начале этого года Минсельхоз по поручению правительства. Целью реформы было названо повышение экономической эффективности. По оценке Минсельхоза, крабовые аукционы принесут в федеральный бюджет в 2019–2020 годах около 82 млрд руб. — около 2 млн руб. за 1 т краба.

В начале марта Минэкономразвития подготовило отрицательное заключение на законопроект, однако затем он был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и правительством.
 

Теги: Госдума, законопроекты
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