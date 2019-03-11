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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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Комиссия правительства одобрила возвращение крабовых аукционов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о распределении 50% квот на вылов краба через инвестиционные аукционы. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщил журналистам вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, передает корреспондент РБК.

«Мы одобрили законопроект. Обсуждение было непростым», — заявил Чуйченко. По его словам, решение правкомиссии основано на том, что добыча краба — высокомаржинальный бизнес и стоимость оплаты этого ресурса необходимо повышать.

В материалах к заседанию правкомиссии говорится, что ставка сбора за различные виды краба — от 8 тыс. до 35 тыс. руб. за тонну, при этом основная часть компаний, которые ведут добычу, применяет льготную ставку 15%. «Существующие льготы минимизируют ее (ставку сбора. — РБК) примерно до $100 за тонну при стоимости этой тонны на международном рынке $20 тыс. Это несправедливо и неправильно, поэтому мы исходили из того, что надо повышать стоимость оплаты этого государственного ресурса, а аукционная форма является самой справедливой», — заключил Чуйченко. О том чтобы распространять аукционы на другие виды водных биоресурсов, речи пока не идет, уточнил он.

Законопроект одобрен без дополнительной доработки и может быть вынесен на одобрение правительства в четверг, уточнил вице-премьер. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, еще до конца марта законопроект будет внесен на заседание правительства и в Госдуму, а затем в течение месяца он должен быть рассмотрен органами власти субъектов.

На прошлой неделе Минэкономразвития подготовило отрицательное заключение на законопроект о распределении половины квот на добычу краба через аукционы. Министерство увидело риск того, что аукционы увеличат нагрузку на бизнес и приведут к необоснованным расходам предпринимателей и бюджетов всех уровней. Чуйченко добавил, что правкомиссия учла позицию Минэкономразвития, но не согласилась с ней.

Позиция ВАРПЭ остается неизменной, подчеркивает Зверев: принятие законопроекта приведет к серьезным финансовым потерям предприятий и регионов. Из-за изменения действующего законодательства горизонт планирования у предприятий рыбохозяйственного комплекса сократится, что отрицательно влияет на объем инвестиций в отрасль, добавляет он.

Законопроект, предлагающий распределять через аукционы половину квот на вылов краба, которые сейчас закреплены за рыбаками по так называемому историческому принципу, подготовил в начале этого года Минсельхоз по поручению правительства. Цель изменения — повысить экономическую эффективность государства от предоставления рыбакам права на добычу краба. Для этого 50% от общего объема крабовых квот будет выставляться через инвестиционные аукционы. Получив квоту, победитель аукциона должен будет построить в России объекты, их перечень установит правительство. По оценке Минсельхоза, крабовые аукционы принесут в федеральный бюджет в 2019–2020 годах около 82 млрд руб. — около 2 млн руб. за 1 т краба.

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