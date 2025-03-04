На ведущую «Дождя» Таратуту завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

На ведущую Таратуту завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

Таратуту дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, теперь против нее завели уголовное дело. Телеведущая находится за рубежом

Юлия Таратута (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Против ведущей телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Юлии Таратуты (также признана иноагентом) возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, налагаемых этим статусом. Об этом сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

Таратуте вменяют ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой части статьи — два года лишения свободы.

Телеведущая находится за рубежом, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, отметили в СК.

По версии обвинения, Таратута «не позднее 15 января 2025 года» не предоставила в уполномоченный орган информацию, которую должен подавать иноагент по закону.

Наказания по части статьи, которую вменяют Таратуте, назначаются только лицам, которые дважды в течение последнего года нарушили порядок деятельности иноагента и были привлечены за это к административной ответственности. Телеведущую дважды признавали виновной по ч. 2 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Прокуратура инициировала уголовное преследование Юлии Таратуты еще в конце января, однако о возбуждении уголовного дела Следственный комитет объявил только 4 марта.

Таратута — главный редактор издания Wonderzine и ведущая телеканала «Дождь». Минюст внес ее в список иноагентов в декабре 2022 года.