Прокуратура инициировала уголовное преследование Юлии Таратуты
Московская прокуратура инициировала уголовное преследование главного редактора издания Wonderzine и ведущей телеканала «Дождь» Юлии Таратуты (признана Минюстом иноагентом, как и телеканал «Дождь») после двукратного привлечения к административной ответственности, сообщило надзорное ведомство.
Там пояснили, что Таратуту два раза за год привлекали за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях).
«Однако с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, [она] вновь не представила в уполномоченный орган обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», — пояснили в прокуратуре.
Результаты проверки прокуроры передали в управление Следственного комитета, чтобы там рассмотрели возможность возбудить в отношении Таратуты уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По ней журналистке грозит до двух лет лишения свободы.
Минюст внес Таратуту в список иноагентов в декабре 2022 года.
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