 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Общество ,  
0 

Прокуратура инициировала уголовное преследование Юлии Таратуты

Юлия Таратута
Юлия Таратута (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Московская прокуратура инициировала уголовное преследование главного редактора издания Wonderzine и ведущей телеканала «Дождь» Юлии Таратуты (признана Минюстом иноагентом, как и телеканал «Дождь») после двукратного привлечения к административной ответственности, сообщило надзорное ведомство.

Там пояснили, что Таратуту два раза за год привлекали за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях).

«Однако с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, [она] вновь не представила в уполномоченный орган обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», — пояснили в прокуратуре.

Минюст признал иноагентами проект «Ковчег» и повторно телеканал «Дождь»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Результаты проверки прокуроры передали в управление Следственного комитета, чтобы там рассмотрели возможность возбудить в отношении Таратуты уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По ней журналистке грозит до двух лет лишения свободы.

Минюст внес Таратуту в список иноагентов в декабре 2022 года.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

РБК запускает винный салон. Расписание

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»
Теги
прокуратура уголовное дело журналисты


 

Материалы по теме
Депутаты запретят иноагентам «ёрничать» и проводить мастер-классы
Политика
Минюст внес в реестр иноагентов журналистов и проект «Идите лесом»
Политика
Запреты для мигрантов, иноагентов и блогеров — законы 2024 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
KIA согласовала отзыв почти 30 тыс. машин в России из-за опасности пожараОбщество, 17:01
«Барселона» продлила контракт с лучшим молодым футболистом Европы-2021Спорт, 16:55
РКН заявил, что Roblox удалила игры с пропагандой ЛГБТТехнологии и медиа, 16:52
В Запорожской области после атаки дрона ВСУ погиб мужчинаПолитика, 16:50
«Рубин» расторг контракт с испанским тренером, не явившимся на сборыСпорт, 16:48
Названы мегаполисы, где доля ипотеки в новостройках упала сильнее всегоНедвижимость, 16:46
Канадский тренер «Авангарда» попал в ДТП перед матчем КХЛСпорт, 16:46
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Передавший взятку полицейский оценил свои услуги в 2,5 млн руб.Общество, 16:44
Бизнесмен в Австралии попал под суд за продажу пустых бочек вискиВино, 16:42
Подарки в национальном стиле: чем порадовать близкихСтиль, 16:40
Фицо назвал, кто стоял за попыткой переворота в СловакииПолитика, 16:37
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 16:37
Путин назначил Сергею Шойгу помощницу из МинобороныПолитика, 16:35
Минфин начал обсуждение новых параметров нулевого НДС для ресторановВино, 16:20