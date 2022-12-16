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Минюст признал иноагентами Таратуту и Дмитрия Давыдова
В реестр внесены пять физлиц и три организации, включая «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб». Данные Давыдова в реестре совпадают с именем бизнесмена и автора проекта «20 идей по развитию России»
Юлия Таратута
Министерство юстиции внесло дополнения в реестр иноагентов. В него включили:
- Главреда Wonderzine Юлию Таратуту.
- Дмитрия Давыдова (ФИО совпадает с именем бизнесмена и автора проекта «20 идей по развитию России»).
- Публициста Ивана Тютрина.
- Журналиста Дмитрия Любимова.
- Бывшего петербургского муниципального депутата Наталью Грязневич.
- Организацию «Экологическая вахта Сахалина».
- «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания».
- Самарскую ЛГБТ-организацию «Ирида».
Общее число физлиц и организаций, внесенных в единый реестр иноагентов, превысило 500. С учетом новых фигурантов списка документ состоит из 507 пунктов, однако некоторые организации формально были из него исключены по разным причинам — например, ликвидация организации.
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