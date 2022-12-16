Минюст признал иноагентами Таратуту и Дмитрия Давыдова

В реестр внесены пять физлиц и три организации, включая «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб». Данные Давыдова в реестре совпадают с именем бизнесмена и автора проекта «20 идей по развитию России»

Юлия Таратута (Фото: juliataratuta / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Министерство юстиции внесло дополнения в реестр иноагентов. В него включили:

Главреда Wonderzine Юлию Таратуту.

Дмитрия Давыдова (ФИО совпадает с именем бизнесмена и автора проекта «20 идей по развитию России»).

Публициста Ивана Тютрина.

Журналиста Дмитрия Любимова.

Бывшего петербургского муниципального депутата Наталью Грязневич.

Организацию «Экологическая вахта Сахалина».

«Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания».

Самарскую ЛГБТ-организацию «Ирида».

Общее число физлиц и организаций, внесенных в единый реестр иноагентов, превысило 500. С учетом новых фигурантов списка документ состоит из 507 пунктов, однако некоторые организации формально были из него исключены по разным причинам — например, ликвидация организации.

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