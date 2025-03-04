В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сайта и приложения, а также видео. В самой соцсети заявили, что «все сервисы работают в штатном режиме»

Сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных сервисов «Сбой.рф» и Downdetector.

По данным Downdetector, от пользователей поступило 12 435 жалоб. «Сбой.рф» сообщает о 6994 жалобах. Пик наблюдался в 00:30 мск.

Больше всего жалоб зафиксировано в Москве (35%) и Санкт-Петербурге (21%), следует из данных «Сбой.рф».

У пользователей не загружались сайт и приложение «ВКонтакте», а также видео.

ТАСС в пресс-службе соцсети сказали, что «все сервисы работают в штатном режиме».

На прошлой неделе сбой произошел в работе мессенджера Whats App (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Пользователи по всему миру жаловались на проблемы с подключением и отправкой сообщений, а также на неполадки в работе приложения.