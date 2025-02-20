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Технологии и медиа ,  
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Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе ChatGPT

В работе чат-бота ChatGPT американской компании OpenAI произошел массовый сбой, следует из статистики Downdetector.

Жалобы на работу чат-бота начали поступать в 20:33 мск, пик пришелся на 21:03 мск, а к 22:18 мск количество жалоб резко уменьшилось. В настоящее время пользователи не отмечают проблем с работой ChatGPT.

Сбой был зафиксирован у клиентов из разных стран — Великобритании, Японии, Индонезии, Италии и Финляндии, а также Франции, Греции и других. Чаще всего жалобы были связаны с работой самого сервиса (92,7%), а также с проблемами с доступом к веб-версии (7%).

По данным OpenAI, проблему уже устранили, в настоящее время трудностей с доступом к чат-боту нет.

«Проблема была устранена. ChatGPT работает, как и ожидалось, для всех пользователей», — говорится в сообщении.

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Очередной сбой в работе чат-бота был зафиксирован в конце декабря 2024 года. Тогда наблюдались сбои в работе и других продуктов OpenAI. В основном проблемы возникли с доступом к сайту и работой мобильного приложения. О сбое сообщали пользователи из Нидерландов, Германии, Казахстана, Польши, Финляндии и других.

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В работе ChatGPT произошел сбой
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