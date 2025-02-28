В работе WhatsApp произошел сбой

Сбой произошел около 18:30 мск, пользователи по всему миру жалуются на проблемы с подключением и отправкой сообщений, а также на неполадки в работе приложения

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Перебои в работе мессенджера также заметили корреспонденты РБК.

Неполадки возникли около 18:30 мск, свидетельствуют данные сервиса: количество жалоб, поданных приблизительно в это время, превысило 1,3 тыс.

Более половины пользователей Downdetector (52%) пожаловались на сложности с отправкой сообщений, еще 37% сообщили о проблемах с подключением к серверу. 11% рассказали о неполадках в работе приложения.

Проблемы наблюдаются в России и в других странах мира, в том числе в США, Германии, Японии, Канаде, ЮАР и других. В России большинство отчетов о сбоях поступают из Тверской, Московской и Ленинградской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

В работе других сервисов Meta проблем не наблюдается, следует из статистики Downdetector.

Последний крупный сбой в работе WhatsApp в Рунете произошел 24 января. Тогда же масштабный сбой произошел у пользователей «МегаФона»: на его работу подали более 9 тыс. жалоб. Также жаловались на работу Telegram.

Сбой был зафиксирован на зарубежных стыках оператора «МегаФон» с европейскими сетями связи, сообщал Роскомнадзор. В компании РБК заявляли о «штатной» работе сети. Там указали, что если и есть какие-либо проблемы «с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам», то по не зависящим от оператора причинам.