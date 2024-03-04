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На Шри-Ланке призвали долго живущих там россиян продлить визы или уехать

На Шри-Ланке призвали долго живущих там россиян платно продлить визы или уехать
Шри-Ланка в течение двух лет разрешала россиянам и украинцам не платить за визы, но теперь отменяет это решение. Иностранцев призвали либо продлить их, либо уехать
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Власти Шри-Ланки не намерены продлевать бесплатный визовый режим для россиян, которые находятся в стране с февраля 2022-го, сообщил министр общественной безопасности Тиран Аллес, передает местное издание Daily Mirror. То же самое касается и находящихся в стране украинцев.

Теперь им нужно либо заплатить за продление виз (цена — примерно $50 за 30 дней), либо покинуть страну. Власти ранее установили крайний срок для этого 7 марта — он был назван в департаменте иммиграции, но Аллес признал, что ставить срок для выезда было неправильно, нужно было обязать иностранцев просто получать визу или уезжать. Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе распорядился провести расследование в связи с появлением такого предписания.

Издание приводит данные Управления по развитию туризма, согласно которым на острове с февраля 2022-го находятся от 300 до 400 россиян и украинцев.

Бесплатный визовый режим был установлен в связи с прекращением полетов со Шри-Ланки в Россию (на это повлияла угроза ареста за рубежом российских самолетов из-за санкций) и на Украину (небо страны закрыто из-за боевых действий). Власти острова отметили, что сейчас рейсы в Россию есть (например, их выполняет «Аэрофлот»), украинцы тоже могут пользоваться воздушным транспортом для выезда с острова.

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Коломбо, Шри-Ланка

Аллес отметил, что Коломбо также не будет продлевать бесплатный визовый режим для туристов из семи стран (Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии), который будет действовать до 31 марта. Мера вступила в силу в ноябре, это была «пилотная программа по восстановлению туристической отрасли».

Российское посольство на Шри-Ланке 18 февраля призвало постоянно проживающих на острове россиян «рассмотреть возможность возвращения на родину» из-за участившихся инцидентов с участием граждан России. Одним из них стал эпизод, когда персонал отеля домогался до россиянок, после чего произошла драка с участием гражданина России, который проживает на Шри-Ланке на постоянной основе.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Шри-Ланка визы
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