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Посольство предложило россиянам «спокойно продолжить отдых» на Шри-Ланке

Посольство России после призыва вернуться пообещало спокойный отдых на Шри-Ланке
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка (Фото: XinHua / Global Look Press)

Россияне могут «спокойно продолжить» свой отдых на Шри-Ланке, где ситуация «не несет угрозы жизни и здоровью туристов», сообщило российское посольство в телеграм-канале.

Накануне в дипмиссии призвали российских граждан подумать о возвращении на родину на фоне инцидента с тремя девушками в отеле Rainbow Surf Beach в городе Хабарадувы в ночь на 15 февраля.

По данным посольства, персонал этого отеля домогался до россиянок и вел себя непристойно. Инцидент закончился дракой с участием гражданина России, который постоянно проживает на Шри-Ланке. Телеграм-канал SHOT уточнял, что сотрудник отеля разделся и залез в кровать к российским туристкам. Девушки обратились в полицию.

В посольстве сообщили о принятии «всех возможных мер реагирования на это происшествие». Там также рассказали, что подобные жалобы на Rainbow Surf Beach поступали неоднократно.

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По данным SHOT, ранее россиянка уже столкнулась с домогательством со стороны сотрудника этого отеля, но не стала подавать заявление в полицию.

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Россия Шри-Ланка туризм посольство России
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