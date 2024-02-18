Посольство предложило россиянам «спокойно продолжить отдых» на Шри-Ланке
Россияне могут «спокойно продолжить» свой отдых на Шри-Ланке, где ситуация «не несет угрозы жизни и здоровью туристов», сообщило российское посольство в телеграм-канале.
Накануне в дипмиссии призвали российских граждан подумать о возвращении на родину на фоне инцидента с тремя девушками в отеле Rainbow Surf Beach в городе Хабарадувы в ночь на 15 февраля.
По данным посольства, персонал этого отеля домогался до россиянок и вел себя непристойно. Инцидент закончился дракой с участием гражданина России, который постоянно проживает на Шри-Ланке. Телеграм-канал SHOT уточнял, что сотрудник отеля разделся и залез в кровать к российским туристкам. Девушки обратились в полицию.
В посольстве сообщили о принятии «всех возможных мер реагирования на это происшествие». Там также рассказали, что подобные жалобы на Rainbow Surf Beach поступали неоднократно.
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