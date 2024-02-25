Шри-Ланка проведет расследование из-за слов о непродлении виз россиянам
Президент Шри-Ланки Ранил Викремасингхе распорядился провести расследование в связи с заявлением о прекращении продления долгосрочных виз россиянам и украинцам, сообщила его пресс-служба в X.
«Правительство официально не принимало решения об отмене продления виз, ранее выданных этим туристам», — говорится в публикации.
Ранее генеральный комиссар по иммиграции Харша Илукпития заявил о прекращении продления долгосрочных виз для граждан России и Украины в интервью AFP. «Правительство не предоставляет дальнейших продлений виз», — сказал он, назвав крайним сроком выезда из страны 7 марта.
«Ситуация с полетами сейчас нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением», — добавил Илукпития.
Как пишет AFP, за последние два года Шри-Ланку посетило чуть более 288 тыс россиян и почти 20 тыс. украинцев. Некоторые из них остались в стране и открыли рестораны и ночные клубы.
Агентство отмечает, что заявление об отказе в продлении виз прозвучало на фоне критики в соцсетях принадлежащего россиянам ночного клуба в курортном городе Унаватуна, который организовал вечеринку «только для белых».
Кафе Sarayka Lounge, которое, как пишет местное издание The Daily Mirror, принадлежит россиянам, планировало устроить вечеринку Opening White Party 24 февраля, в объявлении говорилось о «белом» дресс-коде. После возмущенной реакции пользователей соцсетей и обвинениях в расизме заведение приняло решение отменить мероприятие и извинилось перед «всеми, чьи чувства были задеты».
В середине октября прошлого года ланкийское правительство одобрило предоставление бесплатной визы гражданам России и еще шести стран «в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли». Нововведение вступило в силу в конце ноября, оно действует до 31 марта.
Россиянам, а также гражданам Китая, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Японии необходимо подать заявку на электронную визу до прибытия. Туристам разрешено 30-дневное пребывание в стране. С даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней разрешен двукратный въезд.
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