В пермской колонии для силовиков загорелся швейный цех
В исправительной колонии № 37 в Пермском крае в поселке Половинка произошел пожар, сообщили РБК в региональной прокуратуре.
Загорелся швейный цех, передают ТАСС и телеграм-канал «112». По данным агентства, загорелась кровля.
Площадь возгорания— 1,5 тыс. кв. м.
РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН.
Поселок Половинка расположен приблизительно в 110 км от Перми.
ИК № 37 образована в 1973 году как колония строгого режима. В ней отбывают наказание бывшие судьи и сотрудники силовых органов: бывшие прокуроры, сотрудники ФСИН, МВД и ФСБ.
В 2018 году заключенные попытались устроить бунт, сообщили РБК во ФСИН: «Зачинщики применили насилие в отношении одного из осужденных из мести за содействие, оказанное им администрации учреждения». Осужденные колонии «намеренно провоцируют» своим поведением и нарушают дисциплину, «они таким образом хотели сместить требовательного начальника колонии», утверждал начальник пресс-службы УФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов.
Месяц назад пожар произошел в другой колонии Пермского края — соликамской ИК-9. Огонь распространился на 1,2 тыс. кв. м, ему присвоили повышенный раз сложности, частично обрушилась кровля, сообщал источник ТАСС.
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