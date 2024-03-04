В колонии в Пермском крае загорелся швейный цех на 1,5 тыс. кв. м

В пермской колонии для силовиков загорелся швейный цех

В исправительной колонии в Пермском крае загорелась крыша швейного цеха. В ней отбывают наказание бывшие сотрудники ФСБ, ФСИН, МВД и прокуратуры

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В исправительной колонии № 37 в Пермском крае в поселке Половинка произошел пожар, сообщили РБК в региональной прокуратуре.

Загорелся швейный цех, передают ТАСС и телеграм-канал «112». По данным агентства, загорелась кровля.

Площадь возгорания— 1,5 тыс. кв. м.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН.

Поселок Половинка расположен приблизительно в 110 км от Перми. ИК № 37 образована в 1973 году как колония строгого режима. В ней отбывают наказание бывшие судьи и сотрудники силовых органов: бывшие прокуроры, сотрудники ФСИН, МВД и ФСБ.

В 2018 году заключенные попытались устроить бунт, сообщили РБК во ФСИН: «Зачинщики применили насилие в отношении одного из осужденных из мести за содействие, оказанное им администрации учреждения». Осужденные колонии «намеренно провоцируют» своим поведением и нарушают дисциплину, «они таким образом хотели сместить требовательного начальника колонии», утверждал начальник пресс-службы УФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов.

Месяц назад пожар произошел в другой колонии Пермского края — соликамской ИК-9. Огонь распространился на 1,2 тыс. кв. м, ему присвоили повышенный раз сложности, частично обрушилась кровля, сообщал источник ТАСС.