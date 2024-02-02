В Соликамске произошел пожар на территории колонии

На территории ИК № 9 в Соликамске произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Соликамске произошел пожар в производственном корпусе колонии № 9, сообщили «РИА Новости» в управлении ФСИН по Пермскому краю. Там заявили, что пострадавших нет.

ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах передал, что площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м. Собеседник агентства рассказал о частичном обрушении кровли и о том, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В оперативных службах также уточнили, что пожарные защищают от огня соседние здания. В управлении ФСИН по Пермскому краю уточнили, что на момент пожара на производственном участке работы не производились.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора региона, прокуратуру и в ГУ МЧС по Пермскому краю.