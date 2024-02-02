В Соликамске произошел пожар на территории колонии
В Соликамске произошел пожар в производственном корпусе колонии № 9, сообщили «РИА Новости» в управлении ФСИН по Пермскому краю. Там заявили, что пострадавших нет.
ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах передал, что площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м. Собеседник агентства рассказал о частичном обрушении кровли и о том, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора региона, прокуратуру и в ГУ МЧС по Пермскому краю.
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