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В Соликамске произошел пожар на территории колонии

В Соликамске произошел пожар на территории ИК №9
На территории ИК № 9 в Соликамске произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Соликамске произошел пожар в производственном корпусе колонии № 9, сообщили «РИА Новости» в управлении ФСИН по Пермскому краю. Там заявили, что пострадавших нет.

ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах передал, что площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м. Собеседник агентства рассказал о частичном обрушении кровли и о том, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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Фото:РБК
В оперативных службах также уточнили, что пожарные защищают от огня соседние здания. В управлении ФСИН по Пермскому краю уточнили, что на момент пожара на производственном участке работы не производились.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора региона, прокуратуру и в ГУ МЧС по Пермскому краю.

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Юлия Овчинникова, Елена Степанова Елена Степанова
Соликамск колония пожары Пермский край
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