МЧС: к югу от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,1

Рядом с Алма-Атой произошло землетрясение магнитудой 6,1

Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали в 31 км от Алма-Аты, в городе сработала система оповещения

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Жители Алма-Аты почувствовали землетрясение, сработала система оповещения, передают «КазТАГ» и Sputnik. Люди выходят из зданий.

В МЧС Казахстана сообщили, что эпицентр землетрясения расположен в 31 км к югу от Алма-Аты, его магнитуда составляет 6,1.

22 января сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Казахстана и Киргизии, пострадали 44 человека, в том числе десять детей. О погибших не сообщалось.