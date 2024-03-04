Рядом с Алма-Атой произошло землетрясение магнитудой 6,1
Жители Алма-Аты почувствовали землетрясение, сработала система оповещения, передают «КазТАГ» и Sputnik. Люди выходят из зданий.
В МЧС Казахстана сообщили, что эпицентр землетрясения расположен в 31 км к югу от Алма-Аты, его магнитуда составляет 6,1.
22 января сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Казахстана и Киргизии, пострадали 44 человека, в том числе десять детей. О погибших не сообщалось.
раскритиковал работу МЧС из-за неготовности системы гражданской защиты в Алма-Ате. По его словам, компетентные органы «не прошли испытание стихией». Токаев отмечал, что во время землетрясения не была включена сирена в городе, СМС-уведомления жителям пришли с опозданием, а шесть из 70 сейсмологических станций Казахстана находились в нерабочем состоянии.
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