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В результате землетрясения в Казахстане пострадали 44 человека

Минздрав Казахстана: в результате землетрясения пострадали 44 человека
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В результате землетрясения в Алма-Ате пострадали 44 человека, среди которых 10 детей. Об этом сообщил Минздрав Казахстана.

«На сегодняшнее утро, начиная с часу ночи, в Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей», — говорится в сообщении ведомства.

Также медицинскую помощь получили десять детей, пять из которых госпитализировали.

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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вечером 22 января Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС сообщил о землетрясении магнитудой 6,7, которое началось в 0:09 по местному времени (21:09 мск). Эпицентр находился на границе Казахстана и Киргизии. EMSC оценил магнитуду в семь.

В Алма-Ате два раза за ночь ощущались землетрясения. Жители города утром 23 января ощутили подземные толчки интенсивностью 2 балла. По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился на границе Китая с Киргизией.

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Теги
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