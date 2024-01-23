В результате землетрясения в Казахстане пострадали 44 человека

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В результате землетрясения в Алма-Ате пострадали 44 человека, среди которых 10 детей. Об этом сообщил Минздрав Казахстана.

«На сегодняшнее утро, начиная с часу ночи, в Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей», — говорится в сообщении ведомства.

Также медицинскую помощь получили десять детей, пять из которых госпитализировали.

Вечером 22 января Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС сообщил о землетрясении магнитудой 6,7, которое началось в 0:09 по местному времени (21:09 мск). Эпицентр находился на границе Казахстана и Киргизии. EMSC оценил магнитуду в семь.

В Алма-Ате два раза за ночь ощущались землетрясения. Жители города утром 23 января ощутили подземные толчки интенсивностью 2 балла. По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился на границе Китая с Киргизией.