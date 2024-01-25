Токаев признал неготовность экстренных служб Алма-Аты к землетрясению
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что система гражданской защиты в крупнейшем городе Казахстана не была готова к землетрясению, а компетентные органы «не прошли испытание стихией».
«Во время чрезвычайной ситуации в Алма-Ате соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести», — приводит его заявление на совещании, посвященном сейсмической безопасности, пресс-служба администрации президента.
Токаев назвал неудовлетворительной работу министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова и призвал кардинально пересмотреть меры безопасности во время землетрясений.
В частности, президент Казахстана назвал необходимыми улучшение системы оповещения, значительное усиление сейсмологического мониторинга и прогнозирования землетрясений, создание «смарт-городов» под управлением искусственного интеллекта, усиление сейсмоустойчивости зданий и сооружений. «Граждане сообщают, что сервисы Google предупредили их за секунды до первого толчка. Наши системы не смогли этого сделать», — признал он.
Токаев сказал также, что во время землетрясения 22 января сирена в городе не была включена, СМС-уведомления жителям пришли с опозданием, а шесть из 70 сейсмологических станций Казахстана находились в нерабочем состоянии.
«Важен так называемый золотой час, когда правильные и своевременные действия не допустят паники и хаоса, стабилизируют обстановку и максимально нивелируют последствия», — отметил глава государства. Он также заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто распространял дезинформацию во время ЧП.
произошло на границе Казахстана и Киргизии, его ощутили жители Алма-Аты. Издания Tengrinews и Orda.kz писали, что жители города вышли на улицы, а на заправках образовались пробки и очереди. По данным Минздрава Казахстана, в результате землетрясения пострадали 44 человека, в том числе десять детей. О погибших не сообщалось.
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