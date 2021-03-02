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Рогозин заявил, что украденная на Байконуре техника не принадлежит России

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя кражу оборудования на космодроме Байконур, сказал, что оно было украдено со стартовой площадки, принадлежащей Казахстану. Об этом сообщает «РИА Новости».

«От себя добавлю, что: первое — это собственность Казахстана, второе — «суперсекретная электроника» — это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», — отреагировал Рогозин. Он добавил, что объект подлежит утилизации, когда будет соответствующее решение казахстанской стороны.

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Неизвестные проникли внутрь одного из сооружений стартового комплекса № 110 и забрали радиодетали. Telegram-канал 112 утверждал, что украденные детали были секретными. По данным канала, следы взлома обнаружили еще 19 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о краже.

Комплекс охраняют девять человек из числа ведомственной охраны Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), а территория обнесена забором с колючей проволокой, сообщал 112.

В ЦЭНКИ сообщили РБК, что площадка, с которой пропала электроника, не эксплуатировалась со времен распада СССР и находится на консервации. Остававшееся там оборудование было устаревшим, заявили в ЦЭНКИ. Начато расследование инцидента.

С площадки № 110 в 1988 году был запущен советский многоразовый космический корабль «Буран». Это был его единственный полет.

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