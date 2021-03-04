Более половины россиян заявили о негативных воспоминаниях самоизоляции

Об этом заявили 54% участников опроса. Положительно локдаун оценили только 17% россиян. Четверть жителей нейтрально отнеслись к самоизоляции

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Больше половины жителей России ассоциируют период самоизоляции из-за COVID-19 весной 2020 года с негативом. Это выяснили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob (результаты опроса есть у РБК).

В мартовском исследовании приняли участие 1600 человек по всей стране. 54% из них заявили, что вспоминают самоизоляцию с негативными эмоциями. Причем женщины восприняли всеобщий карантин хуже мужчин (58% против 51%).

Позитивно отозвались об этом периоде 17% опрошенных, нейтрально — 25%. У 8% респондентов локдаун вызывал ужас, страх и боязнь. У 4% — беспокойство, тревогу и печаль. По 3% россиян заявили о злости и сожалении о потерянном в связи с самоизоляцией времени.

Среди тех, кто позитивно оценивал самоизоляцию, по 3% сообщили, что вспоминают этот период с теплотой, что он принес им ощущение внепланового отдыха.