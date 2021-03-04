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Более половины россиян заявили о негативных воспоминаниях самоизоляции

Об этом заявили 54% участников опроса. Положительно локдаун оценили только 17% россиян. Четверть жителей нейтрально отнеслись к самоизоляции
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Больше половины жителей России ассоциируют период самоизоляции из-за COVID-19 весной 2020 года с негативом. Это выяснили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob (результаты опроса есть у РБК).

В мартовском исследовании приняли участие 1600 человек по всей стране. 54% из них заявили, что вспоминают самоизоляцию с негативными эмоциями. Причем женщины восприняли всеобщий карантин хуже мужчин (58% против 51%).

Позитивно отозвались об этом периоде 17% опрошенных, нейтрально — 25%. У 8% респондентов локдаун вызывал ужас, страх и боязнь. У 4% — беспокойство, тревогу и печаль. По 3% россиян заявили о злости и сожалении о потерянном в связи с самоизоляцией времени.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Среди тех, кто позитивно оценивал самоизоляцию, по 3% сообщили, что вспоминают этот период с теплотой, что он принес им ощущение внепланового отдыха.

Режим всеобщей самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции в России был объявлен в конце марта 2020 года. Он продлился почти полтора месяца и закончился после майских праздников. В отдельных регионах ограничения продолжали действовать до июня. Во время локдауна жителям запрещалось выходить на улицу, за исключением походов в близлежащие продуктовые магазины, аптеки, поездок в больницы и выгула домашних животных.

Какие книги помогали россиянам пережить самоизоляцию
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Фото:Jens Buttner / DPA / ТАСС

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Параллельно с самоизоляцией в стране был объявлен период нерабочих дней, когда большинство предприятий и организаций закрылись с сохранением заработной платы. Также в большинстве российских регионов действовала система электронных пропусков.

Осенью прошлого года эксперты выяснили, что после отмены локдауна уровень счастья россиян вырос на рекордные 11 п.п. и достиг показателя 58%. Одной из причин выросшего уровня счастья аналитики называли выход с самоизоляции и смягчение коронавирусных ограничений.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус самоизоляция карантин
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