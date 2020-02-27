Сбербанк заявил о планах дать грант на создание вакцины от коронавируса

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Сбербанк готов выдать грант российским научно-исследовательским центрам для разработки лекарства от коронавируса. Об этом сообщил глава банка Герман Греф во время телефонной конференции, передает корреспондент РБК.

По словам Грефа, этот вопрос уже обсудили с правительством. «Сейчас мы находимся в диалоге с двумя нашими министрами, чтобы понять, как мы можем поддержать эту программу», — добавил он.

Глава Сбербанка также рассказал, что компания готова оказать правительству поддержку с точки зрения предоставления технологий — например, предложить свои наработки в области искусственного интеллекта и распознавания лиц, даже если они закрыты маской.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Россия получила штамм коронавируса COVID-19 и уже разработала пять прототипов вакцины. При этом, по ее словам, разработка вакцин пока находится на начальной стадии, поэтому о конкретных сроках производства лекарства от вируса говорить рано.