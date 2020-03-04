Путин рассказал о данном после кризиса 2008 года рискованном обещании
Президент Владимир Путин рассказал о том, что его обещание не допустить «обнуления» накоплений, данное им в 2008 году во время мирового кризиса, было рискованным. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС.
По словам главы государства, с началом мирового кризиса в 2008 году перед властями России встала задача «не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан».
«Я тогда (в 2008 году. — РБК) стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск, честно говоря. <...> Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили», — сказал президент.
Он также добавил, что кризис 2008 года негативно сказался на развитии России. «Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне», — добавил Путин.