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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 марта

Число зараженных новым коронавирусом превысило 92 тыс. человек, более 3 тыс. скончались. Главное — в материале РБК
Фото: Woohae Cho / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 92,8 тыс. человек.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая уже выявлены 10,5 тыс. инфицированных, за сутки подтверждено 1792 новых случая. Случаи заражения обнаружены в 72 странах (+8 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 166 человек.

  • Число жертв вируса составило 3202 человека, в том числе 2981 в материковом Китае (данные SCMP).

Ситуация в России

  • Россия ввела запрет на вывоз медицинских масок и бинтов, он распространяется также на марлю, вату, костюмы химической защиты, медицинские перчатки, респираторы и другие изделия. Ограничения действуют до 1 июня 2020 года.

  • Эксперты назвали наименее уязвимую для коронавируса 2019-nCoV категорию людей — это дети и подростки.

  • У родственников и знакомых заразившегося москвича не нашли коронавирус. Инфекцию также не обнаружили у пассажиров, которые вместе с россиянином летели из Италии в Москву.

    Ситуация в других странах

  • Всемирный банк направит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV. Деньги пойдут на укрепление систем здравоохранения, улучшение доступа к медицинским услугам и усиление эпидемиологического надзора в развивающихся странах.

  • Число заболевших коронавирусом за пределами КНР превысило 10 тыс. человек. Вирусоносителей и больных обнаружили уже в 72 странах.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, для борьбы с коронавирусом ежемесячно требуется 89 млн медицинских масок, 76 млн смотровых перчаток и 1,6 млн защитных очков.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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