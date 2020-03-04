Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 марта
Погибшие и пострадавшие
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 92,8 тыс. человек.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая уже выявлены 10,5 тыс. инфицированных, за сутки подтверждено 1792 новых случая. Случаи заражения обнаружены в 72 странах (+8 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 166 человек.
- Число жертв вируса составило 3202 человека, в том числе 2981 в материковом Китае (данные SCMP).
Ситуация в России
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Россия ввела запрет на вывоз медицинских масок и бинтов, он распространяется также на марлю, вату, костюмы химической защиты, медицинские перчатки, респираторы и другие изделия. Ограничения действуют до 1 июня 2020 года.
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Эксперты назвали наименее уязвимую для коронавируса 2019-nCoV категорию людей — это дети и подростки.
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У родственников и знакомых заразившегося москвича не нашли коронавирус. Инфекцию также не обнаружили у пассажиров, которые вместе с россиянином летели из Италии в Москву.
Ситуация в других странах