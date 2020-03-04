Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 марта

Число зараженных новым коронавирусом превысило 92 тыс. человек, более 3 тыс. скончались. Главное — в материале РБК

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая уже выявлены 10,5 тыс. инфицированных, за сутки подтверждено 1792 новых случая. Случаи заражения обнаружены в 72 странах (+8 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 166 человек.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 92,8 тыс. человек.

Россия ввела запрет на вывоз медицинских масок и бинтов, он распространяется также на марлю, вату, костюмы химической защиты, медицинские перчатки, респираторы и другие изделия. Ограничения действуют до 1 июня 2020 года.

Эксперты назвали наименее уязвимую для коронавируса 2019-nCoV категорию людей — это дети и подростки.