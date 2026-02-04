 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК⁠,
0

Защита Кибовского попросила допросить директоров театров и музеев Москвы

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Александр Кибовский
Александр Кибовский (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

В Тверском районном суде Москвы на первом заседании по существу уголовного дела в отношении бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского защита экс-чиновника попросила оказать содействие в вызове в суд 53 свидетелей.

Речь идет о руководителях учреждений, подведомственных столичному депкульту, которые, по словам адвоката Юлии Потаповой, фигурируют в обвинении как «неустановленные должностные лица». Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

В обосновании соответствующего ходатайства адвокат Кибовского пояснила, что необходимость допроса широкого круга свидетелей возникла после изучения материалов дела. Они, указала Потапова, были сторонами госконтрактов, содействие в заключении которых инкриминируется обвиняемым.

В ходатайстве подчеркивается, что все заявленные свидетели занимали руководящие должности в учреждениях департамента культуры и непосредственно участвовали в заключении контрактов, упомянутых в обвинении, предъявленном Кибовскому 31 октября 2025 года.

Среди свидетелей, которых защита просит вызвать в суд, — первый заместитель художественного руководителя театра «Современник» Марина Евса, директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский, руководитель Центральной библиотечной системы ЮЗАО Олег Горчагин, директор Театральной школы Олега Табакова Марина Самусева, директор Московской городской детской музыкальной школы имени Гнесиных Ольга Харитонова, а также директор Государственного музея обороны Москвы Елена Сереброва.

Помимо них, в список вошли руководители десятков детских музыкальных и художественных школ, школ искусств, колледжей, библиотек и объединенных культурных центров во всех административных округах столицы. Как полагает защита экс-чиновника, эти свидетели могут дать показания о порядке планирования закупок, распределения бюджетного финансирования и взаимодействия учреждений с департаментом культуры.

В ответ на заявление ходатайства прокурор заявила, что оно «не соответствует стадии судопроизводства», поскольку суд не перешел к исследованию доказательств стороны защиты. Судья Ольга Семина, согласившись с мнением обвинения, отклонила просьбу адвоката Потаповой, уточнив, что она может повторно ее заявить на более поздней стадии процесса.

Адвокат экс-чиновника Юлия Потапова рассказала РБК, что на стадии предварительного следствия защита также заявляла ходатайства о допросе должностных лиц из списка и проведении с ними очных ставок, однако в этой просьбе было отказано. «Именно по этой причине мы по итогу ознакомления с делом заявили вызов свидетелей защиты по этому списку. А сейчас заявили содействие в их вызове», — пояснила РБК Потапова.

Бывший глава департамента культуры Москвы останется под стражей
Политика
Александр Кибовский

По версии следствия, в марте 2015 года тогдашний глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский создал «организованную группу» для систематического получения взяток за содействие в заключении госконтрактов. В нее, как утверждает СКР, вошли бывший директор телекоммуникационной компании «Евроком» Андрей Нероденков, его заместитель Константин Яковлев, а также неустановленные должностные лица департамента культуры, отвечавшие за планирование закупок и оформление документации. Группа, по данным следствия, действовала с марта 2015 по декабрь 2023 года.

Первый эпизод получения взятки в особо крупном размере относится к 2017 году. Тогда бизнесмен Андрей Галяев передал 4,26 млн руб. за «создание условий» для победы подконтрольных ему компаний в торгах депкульта. В последующие годы, по данным СКР, за аналогичное содействие были получены взятки за десятки контрактов на сотни миллионов рублей, а к участию в «преступном плане» был привлечен советник главы департамента Сергей Балясников.

Всего, по подсчетам следствия, за шесть лет Кибовский и его предполагаемые сообщники получили семь взяток на сумму 114,5 млн руб. Последний эпизод квалифицирован как покушение на получение взятки в размере 19,75 млн руб. — реализовать его фигуранты не успели из-за задержания в декабре 2023 года, после чего «организованная группа», говорится в обвинении, прекратила свое существование.

Кибовский, Нероденков и Балясников отрицают вину и содержатся в следственном изоляторе. В то же время Яковлев и Галяев, согласившиеся с обвинением и заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве, находятся под домашним арестом.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Александр Кибовский свидетель суд обвинение
