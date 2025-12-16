Бывший глава департамента культуры Москвы останется под стражей

Мосгорсуд продлил содержание под стражей экс-главе департамента культуры Кибовскому. На заседании он пожаловался, что не может ходатайствовать о домашнем аресте, так как его жилье конфисковано — у экс-чиновника изъяли 15 квартир

Александр Кибовский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Московский городской суд оставил под стражей бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского до 14 января 2026 года.

Кибовский был доставлен в суд и лично присутствовал на заседании. Он пожаловался, что формально не может даже просить об изменении меры пресечения на домашний арест, так как ранее Кунцевский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии его имущества в доход государства, в том числе и жилья.

Среди изъятого имущества— 15 квартир, пять из которых расположены в центре Москвы, включая квартиру в Доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке, восемь нежилых помещений и 11 машино-мест, а также пять земельных участков в Истринском районе Московской области и четыре загородных дома, включая владение в поселке Millenium Park.

Как сообщила РБК адвокат Юлия Потапова, ее подзащитный закончил ознакомление с материалами дела в начале декабря и подал «в установленном порядке» на 42 листах разбор, со слов бывшего чиновника, «всех ошибок, противоречий, домыслов, подтасовок, избирательности и предвзятости обвинения». Также Кибовский подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с тем, что считает, что материалы дела не доказывают его вины.

«Мне лично уже совершенно все равно, что со мной будет дальше, поскольку свободы я, очевидно, никогда не увижу. Даже умереть за Родину на фронте мне не позволят», — передала РБК слова Кибовского адвокат Юлия Потапова. Ранее Кибовский заявлял, что пункт отбора на военную службу дважды пытался получить доступ в СИЗО для его медосвидетельствования, однако следователь военным отказал.

Кибовский был арестован в июле 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6, ст. 290 УК) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

Следствие утверждает, что бывший глава департамента культуры Москвы за взятки от коммерческих организаций способствовал заключению госконтрактов. Кибовский отрицает свою причастность к совершению вменяемых ему преступлений.

В конце ноября Кунцевский суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества Кибовского и связанных с ним лиц в доход государства. Помимо семьи Кибовского, ответчиками по иску выступила семья умершего в 2015 году Анатолия Круглова, возглавлявшего Государственный таможенный комитет с 1991 по 1998 год. Генеральная прокуратура выяснила, что в нарушение антикоррупционного законодательства он занимался предпринимательской деятельностью, с прибыли от которой покупал имущество и создавал компании, которые регистрировал на своих дочерей. На заседании прокурор также отмечала, что в 2012 году во время разбирательства в Высоком суде Лондона Круглов признал себя долларовым мультимиллионером.