Кибовский назвал «внутренне противоречивым» обвинение во взятках

Александр Кибовский на первом заседании по своему делу ответил на предъявленные обвинения. Что говорил бывший глава столичного Депкульта и на чем строится обвинение — в материале РБК

Александр Кибовский (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Позиция Кибовского и «конспирологические теории»

Бывший руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский на первом заседании по рассмотрению уголовного дела заявил, что считает обвинение в семи эпизодах получения взяток на 114,5 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК) и одном покушении на взятку на 19,75 млн руб. (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК) «совершенно голословным, бездоказательным, некорректным, внутренне противоречивым и недостоверным». Экс-чиновник попросил суд прекратить уголовное преследование, настаивая, что за два года предварительного расследования следствие так и не смогло подтвердить его причастность к преступлениям. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

В Тверском районном суде Москвы Кибовский зачитал 42-страничную рукопись с анализом позиции обвинения. Он заявил, что отсутствие в материалах доказательств его вины препятствует рассмотрению дела по существу и исключает возможность вынесения приговора. По словам экс-главы Депкульта, следствие без каких-либо подтверждений настаивает, что в 2017–2023 годах он неоднократно получал деньги за незаконные действия в интересах до сих пор ему «совершенно незнакомого мелкого бизнесмена» Андрея Галяева. В материалах дела, подчеркнул Кибовский, ни по одному эпизоду не установлены ни время, ни место, ни обстоятельства передачи ему денег, ни их точный объем.

В уголовном деле, по его мнению, отсутствуют сведения о каких-либо совершенных им незаконных действиях — «даже не понятно, в чем именно они заключались». Следствие, по его словам, не представило ни показаний, ни иных доказательств того, что он разработал преступный замысел, посвящал в него других лиц, распределял роли, координировал участников «организованной преступной группы» или отдавал обязательные распоряжения. Кибовский отметил, что с марта 2023 года в отношении него проводились оперативно-разыскные мероприятия, в том числе прослушивание телефонных разговоров, а изъятый при задержании мобильный телефон был детально изучен, однако никаких признаков его осведомленности о деятельности группы, не говоря уже об участии или руководстве, установлено не было.

При этом, добавил он, следствие признает отсутствие такой информации, объясняя это его «умением соблюдать конспирацию и минимизировать личное участие». Такой подход Кибовский назвал «конспирологической теорией». Он также подчеркнул, что все эпизоды обвинения основаны исключительно на показаниях двух обвиняемых, заключивших досудебные соглашения в СИЗО, — Андрея Галяева и бывшего водителя Андрея Нероденкова Константина Яковлева, которые, по его словам, с ним лично никогда не общались.

В этой связи экс-чиновник считает, что даже в ключевых показаниях, положенных в основу обвинения, отсутствуют доказательства его вины. Он говорит, что Галяев его «совсем не знал», а Яковлев прямо признал на допросе, что не присутствовал при каких-либо указаниях Кибовского подчиненным о взаимодействии с Нероденковым или конкретными подрядчиками. Кибовский попросил суд признать показания Галяева и Яковлева недопустимыми доказательствами, исключить их из материалов дела, а также прекратить уголовное преследование.

Его адвокат Юлия Потапова в ходе заседания заявила несколько ходатайств, одним из которых стало требование вернуть уголовное дело прокурору. Обвинительное заключение, настаивала она, составлено с нарушениями, которые лишают суд возможности вынести законный и обоснованный приговор. Потапова заявила, что в материалах дела не указаны ни время, ни место, ни обстоятельства получения Кибовским взяток, а также отсутствуют сведения о том, какие именно незаконные действия он совершал или каким образом влиял на процесс государственных закупок. В обвинении, подчеркнула адвокат, не указано, кому именно из подчиненных экс-глава департамента давал распоряжения, направленные на ограничение конкуренции, и нет ни одного показания, подтверждающего, что такие указания имели место.

Потапова просила исключить из материалов дела ряд доказательств.Защита считает, что показания 29 свидетелей не имеют отношения к предмету разбирательства, поскольку они не обладали какими-либо сведениями о заключении госконтрактов между Департаментом культуры и компаниями, фигурирующими в деле. Кроме того, Потапова настаивала на недопустимости показаний Андрея Галяева и Константина Яковлева, которые, по ее словам, были получены в СИЗО под давлением в обмен на смягчение меры пресечения.

Также Потапова просила вызвать в суд руководителей подведомственных департаменту культуры учреждений, которые непосредственно заключали спорные госконтракты и фигурируют как «неустановленные лица».

Судья Ольга Семина отклонила все ходатайства защиты.

Семь взяток и «преступный сговор»

Как полагает следствие, в период с 11 по 31 марта 2015 года Александр Кибовский, тогда возглавлявший Департамент культуры Москвы, создал организованную группу для систематического получения взяток. В ее первоначальный состав, по версии следствия, вошел бывший директор телекоммуникационной компании «Евроком» Андрей Нероденков, которому Кибовский поручил подбирать предпринимателей, готовых за деньги обеспечивать своим компаниям победу в торгах Депкульта и подведомственных ему учреждений.

В то же время, утверждает СКР, Кибовский и Нероденков осознавали, что для «достижения целей организованной группы» необходимо расширить круг участников. В марте 2015 года Нероденков в офисе на Страстном бульваре встретился со своим заместителем Константином Яковлевым и, как считает следствие, убедил его вступить в «преступный сговор». Яковлев понимал, что Кибовский в силу должностного положения способен обеспечить заключение госконтрактов с заранее определенными компаниями, и согласился участвовать, рассчитывая «улучшить свое финансовое благосостояние».

Вскоре, говорится в обвинении, Кибовский привлек к реализации «преступного плана» и неустановленных должностных лиц Департамента культуры. Подчиненные, стремясь выслужиться перед руководством и получить прибыль, взяли на себя ключевые управленческие и финансовые функции — от планирования бюджетного финансирования и госзакупок до контроля за расходованием средств, определения подрядчиков и оформления нужной документации. По версии следствия, организованная группа действовала с 11 марта 2015 года, даты назначения Александра Кибовского главой департамента, до 24 декабря 2023 года, когда он был освобожден от занимаемой должности.

Первый эпизод получения взятки в особо крупном размере относится к 2017 году. Тогда гендиректор ООО «Горзаказ» Андрей Галяев передал Андрею Нероденкову 4,26 млн руб. за «создание условий, при которых подконтрольные ему компании» в 2016 году получили 14 госконтрактов с Техническим центром департамента культуры на поставку оборудования и мебели. Общая сумма госзаказа составила 42,6 млн руб. Его исполнителями, помимо «Горзаказа», стали компания «Титан», возглавляемая сестрой бизнесмена Еленой Ольховой, а также «Авангард» и «Соцсервис», которыми руководили знакомые Галяева — Татьяна Евсеенкова и Надежда Кутахова.

В 2017 году те же юридические лица заключили с ведомством еще 11 контрактов на 15,3 млн руб. За победу в торгах Галяев, по данным СКР, передал Константину Яковлеву 10% от общей суммы сделок — 1,53 млн руб., которые затем отправились к Нероденкову для распределения между участниками группы. В 2018 году, утверждает следствие, было заключено еще 19 аналогичных контрактов на 193,6 млн руб., за которые фигуранты получили 19,36 млн руб. В 2019 году Кибовский, по версии СКР, вовлек в «организованную группу» своего недавно назначенного советника Сергея Балясникова. С февраля по декабрь он проводил совещания с бизнесменом Галяевым и сотрудниками Депкульта, где заранее согласовывались закупочная документация, технические характеристики и задания до публикации торгов.

После этого подконтрольные Галяеву компании заключили с техцентром Департамента культуры еще 26 контрактов на 249,9 млн руб., а сумма взятки, полученной Кибовским и его соучастниками, составила почти 25 млн руб. В 2020 году, по данным следствия, Галяев передал 26,33 млн руб. за согласование 50 контрактов на 263,2 млн руб., а в 2021 году — 31,19 млн руб. за 220 сделок общей стоимостью 311,9 млн руб.

Последнее завершенное предполагаемое преступление относится к марту 2023 года, когда бизнесмен выплатил 6,85 млн руб. за содействие в победе на торгах по 27 контрактам на 68,45 млн руб. Последний эпизод, квалифицированный следствием как покушение на получение взятки в особо крупном размере, касается 19,75 млн руб., которые Галяев планировал передать в феврале—марте 2024 года за помощь в получении 19 контрактов на 197,47 млн руб.

Реализовать этот план он не успел, поскольку 24 декабря 2023 года был задержан вместе с Нероденковым, Яковлевым и Балясниковым, а без них организованная группа прекратила свое функционирование, указано в обвинении. Всего, по подсчетам следствия, за шесть лет Александр Кибовский и его предполагаемые сообщники получили семь взяток на общую сумму 114,5 млн руб.

Кибовский, с 2015 по 2023 год возглавлявший Департамент культуры Москвы, как и два других фигуранта дела, Сергей Балясников и Андрей Нероденков, находится в следственном изоляторе и отрицает вину в инкриминируемых ему преступлениях. По каждому эпизоду им грозит до 15 лет лишения свободы. Константин Яковлев, которого тоже обвиняют в получении особо крупных взяток, согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. Точно так же поступил и обвиняемый в даче взяток бизнесмен Андрей Галяев, который, как и Яковлев, стал сотрудничать со следствием и вышел под домашний арест. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.