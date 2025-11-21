Суд конфисковал недвижимость Кибовского по иску Генпрокуратуры

Суд удовлетворил иск об изъятии имущества у Александра Кибовского и связанных с ним лиц, в том числе у семьи первого руководителя таможенного комитета Круглова. Ответчики на суде говорили о неправомерности иска

Александр Кибовский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Кунцевский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, а также членов семьи бывшего главы таможенного комитета Анатолия Круглова, умершего в 2015 году, сообщает корреспондент РБК из зала суда. Заседание длилось более 10 часов.

Иск был подан в начале ноября.

Среди ответчиков по иску, помимо Кибовского, еще десять физических и пять юридических лиц: бывшая супруга чиновника Анастасия, ее отец Юрий Авельцов; его доверенное лицо Андрей Бобков и его сын; проходящий с экс-чиновником по уголовному делу бывший директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков, а также члены его семьи (жена, дочь, сын, теща и свояченица). Тесть Нероденкова, Анатолий Круглов, возглавлял Государственный таможенный комитет с 1991 по 1998 год. Как сообщали источники РБК со ссылкой на иск, прокуратура выяснила, что в нарушение антикоррупционного законодательства он занимался предпринимательской деятельностью, с прибыли от которой покупал имущество и создавал компании, которые регистрировал на своих дочерей.

Среди связанного с Кибовским имущества, которое потребовала конфисковать Генеральная прокуратура, — 15 квартир, пять из которых расположены в центре Москвы, включая квартиру в Доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке, восемь нежилых помещений и 11 машино-мест, а также пять земельных участков в Истринском районе Московской области и четыре загородных дома, включая владение в поселке Millenium Park. Надзорное ведомство, по словам источников РБК, также требовало конфисковать 11 автомобилей, включая Bentley Bentayga V8 2019 года стоимостью около 18 млн руб. и электрический внедорожник Hongqi E-HS9 2022 года стоимостью более 12 млн руб.; четыре мотоцикла, включая мотоцикл премиум-класса Indian Challenger Limited 2020 года стоимостью более 3 млн руб.

У семьи Нероденкова надзорное ведомство просило конфисковать две квартиры на Остоженке стоимостью более 2 млрд руб. каждая, по оценкам Генеральной прокуратуры, а также 12 земельных участков и семь домов в элитных районах Подмосковья, включая Жуковку-3, сообщал источник РБК.

Генпрокуратура также требовала взыскать более 37 млн руб. с Кибовского и его бывшей супруги, полученных от операций с ценными бумагами, и обратить в доход государства более 56 тыс. обычных именных акций АО «Транспортно-экспедиционная компания», принадлежащих ООО «К.А.М.А.-К» и сестре супруги Нероденкова Анне Кругловой-Арутюнян. Однако в итоге суд решил взыскать 37 млн руб. только с Кибовского.

«Продуманная схема коррупционного обогащения»

Кибовский, а также проходящий с экс-чиновником по уголовному делу бывший директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков участвовали в заседании по видеосвязи. В начале слушаний представители ответчиков просили суд закрыть процесс для защиты частной семейной жизни. Но по решению судьи Ольги Долбилиной он остался открытым.

Рассмотрение началось в 10:30, к прениям стороны перешли в семь вечера. Кибовский заявил судье протест в связи с тем, что он и Нероденков находились 10 часов без еды и воды. Судья ответила, что ответчики сами могут решать, участвовать или не участвовать в заседании.

В ходе заседания прокурор заявила, что Кибовский организовал «продуманную схему» как для своего обогащения, так и для обогащения своего окружения. По словам представителя Генпрокуратуры, в деле содержатся материалы, доказывающие, что бывший чиновник фактически пользовался имуществом, которое было оформлено на Нероденкова и Бобкова с целью «сокрытия преступления». Представитель ведомства перечислила такие документы, как протоколы обысков, сведения о телефонных пересечениях, информацию от ТСЖ об оплате коммунальных услуг, а также показания из уголовного дела.

Кибовский и его представитель Юлия Потапова настаивали на том, что нет ни одного вступившего в силу приговора, установившего факт совершения коррупционного преступления. Ранее, комментируя иск, Кибовский говорил, что после подачи иска об изъятии имущества причиной уголовного дела против себя рассматривает как «желание раскулачить наследников создателя Таможенного комитета России генерала А.С. Круглова». Поскольку Круглов умер еще в 2015 году, то теперь, чтобы «добраться за гробом до активов его семьи и наследников, потребовалась заказная интрига», передала слова Кибовского его адвокат. Он также настаивал на том, что дело еще не было рассмотрено судом, поэтому говорить о совершении им коррупционных преступлений еще рано.

Прокурор в ходе заседания указала, что уголовный и данный гражданский иск не связаны и могут рассматриваться вне зависимости друг от друга. «Суд рассматривает в рамках процесса ответственность в сфере коррупционного нарушения», — добавила она.

В частности, представитель ведомства отметила, что в 2014 году Кибовский способствовал снятию запрета на реконструкцию здания «Страстной, 11», а коррупционные действия бывшего главы департаменты культуры Москвы подтверждаются протоколами допроса, заключением экспертизы и стенограммами телефонных разговоров.

Нероденков в ответ рассказал суду, что около 10 лет собирал все необходимые документы по зданию на Страстном бульваре и они были завизированы 22 руководителями. Он напомнил суду, что начало его работы с этим зданием началось при мэре Юрии Лужкове, а регламентировано уже при нынешнем главе города Сергее Собянине.

Бывший глава департамента культуры заявил суду, что к нему и его супруге относятся пять объектов из более 100, которые надзорное ведомство требуеи конфисковать. Все объекты, по его словам, были приобретены законным путем с законных доходов. Он утверждал, что в материалах дела есть декларации, где все эти объекты были учтены, а налоги уплачены. Он указал суду на квартиру своего тестя Авельцова, который по его словам, обменял свою однокомнатную квартиру в Звенигороде на квартиру в Битце. «Не в Ницце!», — уточнил Кибовский.

Комментируя использование квартир, оформленных на Нероденкова, Кибовский рассказал, что арендовал две квартиры для своей сестры и тестя, а к другому имуществу не имеет отношения.

Нероденков в своем выступлении говорил о том, что со своей предпринимательской всегда платил «немалые налоги», а тестя назвал создателем российской таможни, человеком «большого авторитета».