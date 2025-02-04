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Общество ,  
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Около десяти человек погибли при стрельбе в шведской школе

Полиция Швеции: при стрельбе в школе в Эребру погибли около десяти человек
При стрельбе в школе в Эребру погибли «около десяти человек», включая стрелка, заявила полиция, пояснив, что не может дать более точных сведений из-за ущерба месту преступления. Ранее сообщалось о пяти пострадавших
Фото: Kicki Nilsson / TT News Agency / Reuters
Фото: Kicki Nilsson / TT News Agency / Reuters

В результате стрельбы в школе в Швеции погибли «около десяти человек», общее число пострадавших и жертв по-прежнему уточняется. Об этом сообщил глава местного полицейского округа Роберто Эйд Форест, передает Associated Press (AP). Ранее Dagens Nyheter (DN) сообщала о пяти пострадавших, в том числе полицейских, ведомство данные не подтверждало.

Личности жертв еще устанавливаются, один из погибших — стрелок, уточнил Форест. Полиция полагает, что он действовал в одиночку. Как сообщили AP источники, подозреваемый ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По данным Expressen, нападавший покончил с собой.

Полиция пока не может предоставить более точных сведений, поскольку месту преступления причинен слишком значительный ущерб, добавил Форест. По его словам, полицейские не ожидают повторного нападения и не считают основным мотивом стрельбы терроризм. Однако этот вывод не окончателен, подчеркнул Форест.

При стрельбе в шведской школе пострадали пять человек
Политика
В школе Риксберга в шведском городе Эребру проводится полицейская операция после сообщений о стрельбе, 4 февраля 2025 года

Стрельба произошла в центре образования для взрослых Campus Risbergska на окраине города Эребру, который находится примерно в 200 км к западу от Стокгольма, днем 4 февраля. Как уточняет AP, учащиеся центра в основном старше 20 лет, однако школа реализует программы и для начальных, и для средних классов, а также для людей с задержкой интеллектуального развития. Кроме того, учебное заведение предлагает курсы шведского языка для мигрантов. Всего в Campus Risbergska обучаются около 2 тыс. человек, писала DN.

Шведские дети идут в начальную школу в возрасте 6–7 лет и, как правило, оканчивают ее к 16 годам. Получение этой ступени образования в стране считается обязательным. Затем подростки могут поступить в гимназию, где им предстоит проучиться еще три года.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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