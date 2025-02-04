При стрельбе в шведской школе пострадали пять человек
В школе Рисбергска в шведском городе Эребру произошла стрельба, огнестрельные ранения получили пять человек, сообщает Dagens Nyheter (DN). По данным издания, под обстрел попали в том числе полицейские. На месте также работают оперативная группа полиции, спасательные службы и медики.
Один из сотрудников школы сообщил DN, что слышал звуки, похожие на взрывы. Учеников и сотрудников школы эвакуировали, однако, как пишет Aftonbladet, в здании остались люди, один из них рассказал, что слышал несколько выстрелов. По информации SVT Örebro, речь идет о выстрелах из автоматического оружия.
Учеников нескольких школ в окрестностях не выпускают из зданий по соображениям безопасности. Полиция призывает оставаться на отдалении от места происшествия. Больницы освобождают места в отделениях экстренной помощи.
«Информация о насильственных действиях в Эребру очень серьезная. На месте находится полиция, и операция идет полным ходом. Правительство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий», — сказал SVT Örebro министр юстиции Гуннар Стрёммер.
По данным Expressen, нападавший покончил с собой.
Шведская полиция сообщила, что ни один полицейский не получил ранений в ходе операции. Специалист по связям с общественностью в области здравоохранения и медицинской помощи в регионе Эребру Оса Свеннебек сообщила о поступлении раненых в больницы. Afonbladet уточняет, что в университетскую больницу поступили четверо пострадавших. Об их состоянии пока информации нет.
В школе Рисбергска обучаются около 2 тыс. человек, пишет DN.
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