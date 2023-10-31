Пассажирский вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

Фото: avia.gazprom.ru

Вертолет Ми-8 экстренно приземлился в 40 км от города Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает следственное управление на транспорте СК России на своей странице в Telegram. Причиной вынужденной посадки стало срабатывание датчика сигнализации о пожаре.

«Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, пострадавших нет, следов пожара и других повреждений у вертолета нет», — пишет ведомство.

Воздушное судно Ми-8 RA-27197 принадлежит авиакомпании АО «Газпром авиа». По данным Уральской транспортной прокуратуры, авиакомпания эвакуировала всех пассажиров в город Надым.