Bloomberg рассказал о «невидимой субкультуре» роющих тоннели людей

Все больше людей увлекаются рытьем тоннелей как хобби, однако специалисты предупреждают о проблемах с получением разрешения, а также угрозах для жизни, пишет Bloomberg. Один из экспертов сравнивает это с приемом героина

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В мире растет число поклонников строительства тоннелей в качестве хобби, эта «невидимая субкультура» привлекла внимание СМИ недавно на фоне запрета властей на работы по раскопке под домом блогера из TikTok в Северной Вирджинии и обнаружения тайного тоннеля в закрытую синагогу в Бруклине, сообщает Bloomberg.

Ссылаясь на статистику Subreddit, агентство отмечает, что число участников сообществ, посвященных рытью тоннелей, на платформе Reddit с января 2022 года выросло более чем на 325%, а количество пользователей форума hobby tunneling («тоннелирование как хобби») увеличилось более чем на 4800% за тот же период. Там пользователи обмениваются советами по инструментам и техникам, делятся видеозаписями раскопок и комментируют достижения других любителей.

В комментарии Bloomberg выбравший такое хобби специалист по восстановлению окружающей среды Брайан Ричи из Новой Зеландии рассказал, что два года назад разгребал лопатой землю, чтобы проложить пешеходную дорожку вокруг своего дома, когда просто почувствовал «желание продолжать». Теперь его тоннель от сарая до дальнего конца сада достигает 16 футов (около 4,8 м) в глубину и 82 фута (почти 25 м) в длину. Он занимается рытьем каждое воскресенье, отмечая, что мог бы заниматься этим каждый день, если бы была такая возможность.

«Я просто снова чувствую себя ребенком, — говорит Ричи. — Это действительно погружает меня в настоящий момент и снимает стресс».

Другие поклонники рытья тоннелей отмечают, что при выборе такого хобби люди сталкиваются с большим количеством бюрократической волокиты, поскольку раскопки обычно требуют разрешения властей. Например, британский YouTube-блогер Колин Ферз, известный своим видео о трехлетнем процессе рытья тоннеля от подземного бункера, построенного им же, до сарая, получил от властей ретроактивное разрешение на строительство.

Президент Международной ассоциации строительства тоннелей и подземного пространства Арнольд Дикс говорит, что это хобби следует считать незаконным. Дело не только в получении разрешений от местных властей — рытье тоннелей сопряжено с рисками для жизни. Так, люди могут застрять в обрушившемся тоннеле, задеть при копании водопроводную трубу и утонуть. Также существует угроза воздействия ядовитых газов, например угарного, или падения камня на голову.

Дикс категорически не рекомендует выбирать строительство тоннелей в качестве хобби, но советует по крайней мере для начала ознакомиться с правилами ведения горных работ и основами безопасности. На вопрос, какое хобби он бы посоветовал в качестве альтернативы, Дикс в сравнение приводит прием героина. «Это заставляет тебя чувствовать себя хорошо, а потом ты внезапно умираешь», — сказал он.