Тоннель в снегу, чтобы выйти из дома: Сахалин завалило сугробами
На Сахалине из-за циклона идет сильный снег, метель с порывами ветра до 30 м/с. Жители острова вынуждены откапывать свои автомобили из огромных сугробов. Некоторые из-за заносов даже не могут выйти из дома — им приходится копать тоннели к дороге прямо от двери.
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