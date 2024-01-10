В США хасиды подрались с полицией из-за секретного тоннеля в синагогу

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В Нью-Йорке полицейские арестовали порядка десяти человек, которые пытались защитить прорытый секретный тоннель в закрытую синагогу. Конфликт возник после того, как полиция попыталась задержать членов хасидской еврейской общины, которые вырыли тоннель в закрытую синагогу в бруклинском районе Краун-Хайтс, пишет The Guardian.

Само здание, где раньше жил лидер ортодоксального еврейского движения раввин Менахем-Мендл Шнеерсон, каждый год посещают тысячи посетителей. Тоннель прорыли под несколькими офисными зданиями. Строители пытались залить его бетоном.