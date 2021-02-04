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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье анонсировали снятие ограничений словами «будет дискотека»

По словам Воробьева, власти рассчитывают разрешить работу музеев и ночных заведений к концу недели. Ранее губернатор говорил, что ограничения можно будет снять при суточном приросте заражений ниже 900
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

К концу этой недели власти Подмосковья могут снять ограничения на работу ночных заведений и части учреждений культуры. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Я думаю, что к концу недели мы надеемся снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали. Рестораны и так все открыты, дискотеки — будет и дискотека», — сказал губернатор, отвечая на вопрос о работе ночных клубов и музеев.

Сейчас в Подмосковье запрещено проведение развлекательных мероприятий в клубах и ресторанах в период с 0:00 до 8:00. Также в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий. Ограничения распространяются и на театры — заполняемость залов не должна превышать 50%. На спортивных мероприятиях трибуны должны быть заполнены не более чем на 25%.

В Подмосковье от коронавируса привились более 100 тыс. человек
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее Воробьев говорил, что все ограничения из-за пандемии в Подмосковье могут снять, как только суточный прирост заражений будет менее 900. «Мы как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», — заверил Воробьев. По его словам, в регионе наблюдается снижение числа госпитализированных пациентов с коронавирусом, а также идет работа по сворачиванию коечного фонда, выделенного для таких пациентов.

За последние сутки в Московской области зафиксировали 831 случай заражения коронавирусом, сутками ранее — 773. При этом 2 февраля оперативный штаб сообщал о 1054 зараженных за сутки. Общее число заболевших инфекцией в регионе достигло 196,4 тыс.

В начале декабря в Московской области началась вакцинация от коронавируса. К концу января в Подмосковье заработали 147 пунктов вакцинации. По данным подмосковного минздрава, по состоянию на 4 февраля прививку получили 100,2 тыс. жителей региона. 

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Георгий Тадтаев, Анастасия Батманова
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