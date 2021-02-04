В Подмосковье анонсировали снятие ограничений словами «будет дискотека»

По словам Воробьева, власти рассчитывают разрешить работу музеев и ночных заведений к концу недели. Ранее губернатор говорил, что ограничения можно будет снять при суточном приросте заражений ниже 900

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

К концу этой недели власти Подмосковья могут снять ограничения на работу ночных заведений и части учреждений культуры. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Я думаю, что к концу недели мы надеемся снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали. Рестораны и так все открыты, дискотеки — будет и дискотека», — сказал губернатор, отвечая на вопрос о работе ночных клубов и музеев.

Сейчас в Подмосковье запрещено проведение развлекательных мероприятий в клубах и ресторанах в период с 0:00 до 8:00. Также в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий. Ограничения распространяются и на театры — заполняемость залов не должна превышать 50%. На спортивных мероприятиях трибуны должны быть заполнены не более чем на 25%.

Ранее Воробьев говорил, что все ограничения из-за пандемии в Подмосковье могут снять, как только суточный прирост заражений будет менее 900. «Мы как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», — заверил Воробьев. По его словам, в регионе наблюдается снижение числа госпитализированных пациентов с коронавирусом, а также идет работа по сворачиванию коечного фонда, выделенного для таких пациентов.