Собянин счел преждевременным разрешать массовые мероприятия в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 75,73 (-0,35) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 90,92 (-0,64) Инвестиции, 14:01
Хореограф группы Тутберидзе анонсировал сюрпризы в программах фигуристок Спорт, 19:23 Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана Политика, 19:19 В Goldman Sachs раскритиковали биткоин Крипто, 19:10 Путин посмертно наградил погибших на пожаре в Красноярске сотрудников МЧС Общество, 19:07 В Москве за участие в митинге арестовали гражданина Франции Политика, 18:53 Собянин допустил снятие основных ограничений по COVID-19 в Москве к маю Общество, 18:46 Ученица Тутберидзе выиграла юниорский чемпионат России Спорт, 18:45 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 18:44 СМИ сообщили о продаже мест в очередях за бензином в Хабаровске Общество, 18:41 Власти Крыма назвали бессмысленными санкции Украины против авиакомпаний Политика, 18:39 В России нашли очень редкий американский хэтчбек AMC Eagle Авто, 18:31 Собянин счел преждевременным разрешать массовые мероприятия в Москве Общество, 18:26 МЧС на учениях в Арктике отработает действия после разлива нефтепродуктов Общество, 18:25 Как Илон Маск тратит миллиарды на борьбу с изменением климата Зеленая экономика, 18:20 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин счел преждевременным разрешать массовые мероприятия в Москве

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, снимать запрет на проведение массовых мероприятий пока рано, считает Собянин. В мэрии ранее говорили, что это будет сделано в последнюю очередь
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Эпидемиологическая ситуация в Москве улучшается, но разрешать массовые мероприятия в городе пока преждевременно, считает мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он заявил в эфире «России 24».

«Нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано снимать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить», — сказал он.

По словам Собянина, основной вопрос для принятия решений о снятии ограничений — это уровень выявляемости новых случаев коронавируса, но делать прогнозы на основании только этого показателя нельзя. «Мы, выходя из новогодних праздников сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. <…> Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях», — заявил он.

Собянин допустил снятие основных ограничений по COVID-19 в Москве к маю
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Также при отмене ограничений необходимо учитывать социально-экономическую ситуацию в городе, заявил Собянин. Он отметил, что в первую очередь власти возобновили очное обучение в школах, сняли запрет на работу организаций общепита в ночное время, частично отменили ограничения для театров и кинотеатров.

По словам мэра, с точки зрения эпидемиологической ситуации Москва вступила «в относительно стабильный период положительных изменений». «Воспользуемся ими — будем жить более-менее без каких-то жестких ограничений», — сказал он.

Из-за пандемии коронавируса в Москве с 5 марта 2020 года действует режим повышенной готовности. С тех пор Собянин подписал несколько указов, которые ужесточили ограничения. Впоследствии часть из них сняли, однако запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе митингов, все еще сохраняется, напомнили в МВД.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как амбициозный индийский стартап рвется заменить Facebook

Заммэра Анастасия Ракова ранее говорила, что запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в городе в последнюю очередь.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Наталия Анисимова
Сергей Собянин массовые мероприятия Москва
Материалы по теме
Собянин назвал условие для дальнейшей отмены ограничений по COVID-19
Общество
Собянин сообщил о рекордном с июня проценте свободных коек в Москве
Общество
В России утвердили «эталонный» штамм коронавируса SARS-CoV-2
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter