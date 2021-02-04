Собянин счел преждевременным разрешать массовые мероприятия в Москве

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, снимать запрет на проведение массовых мероприятий пока рано, считает Собянин. В мэрии ранее говорили, что это будет сделано в последнюю очередь

Сергей Собянин (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Эпидемиологическая ситуация в Москве улучшается, но разрешать массовые мероприятия в городе пока преждевременно, считает мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он заявил в эфире «России 24».

«Нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано снимать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить», — сказал он.

По словам Собянина, основной вопрос для принятия решений о снятии ограничений — это уровень выявляемости новых случаев коронавируса, но делать прогнозы на основании только этого показателя нельзя. «Мы, выходя из новогодних праздников сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. <…> Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях», — заявил он.

Также при отмене ограничений необходимо учитывать социально-экономическую ситуацию в городе, заявил Собянин. Он отметил, что в первую очередь власти возобновили очное обучение в школах, сняли запрет на работу организаций общепита в ночное время, частично отменили ограничения для театров и кинотеатров.