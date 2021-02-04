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КС ответил на опасения по поводу отказа от института «друзей суда»

Из регламента Конституционного суда убрали положение о «друзьях суда» — научных организациях и отдельных специалистах, которые давали свои правовые заключения о делах. В КС ответили, что суд «сам волен выбирать себе друзей»
Фото: Вадим Жернов / ТАСС
Фото: Вадим Жернов / ТАСС

Институт «друзей суда» не был закреплен в последней редакции закона о Конституционном суде, поэтому из регламента был исключен специальный параграф о сторонних правовых материалах в конституционном судопроизводстве, сообщили РБК в пресс-службе Конституционного суда. Тем не менее в суде заверили, что авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию, которая не была предоставлена сторонами, «не будут выброшены в корзину».

Институт «друзей суда» появился в регламенте КС в 2017 году. Положение о нем предусматривало, что науные и общественные организации могли отправить свое заключение по делу судье-докладчику, а тот имел право приобщить документ к делу.

«Несмотря на исключение из Регламента специального параграфа о сторонних правовых материалах в конституционном судопроизводстве, это не лишает стороны возможности представлять заключения ученых в качестве аргументации своей позиции. Более того, если в Конституционный Суд по рассматриваемому делу поступят авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию, которая не была предоставлена сторонами, они не будут выброшены в корзину», — заверили в пресс-службе КС.

«Судьи в любом случае изучают при подготовке дела к рассмотрению зарубежную и международную практику, актуальные научные публикации, и такая обобщенная информация может быть им подспорьем. Как и прежде, КС сам волен выбирать себе друзей, а настоящие друзья действуют не «для галочки», — говорится в ответе пресс-службы.

Там также отметили, что положение о «друзьях суда» «в некоторых случаях провоцировало авторов инициативных заключений на ненаучную и порой переходящую в политическую плоскость аргументацию, что категорически неприемлемо для деятельности Конституционного Суда». Ряд представителей научного сообщества высказывали опасения, что «этот инструмент создает излишние возможности для лоббизма», добавили в КС.

КС решил отказаться от института «друзей суда»
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Фото:Вадим Жернов / ТАСС

На удаление из регламента параграфа о предоставлении научными организациями в области права и отдельным ученым возможности давать правовые заключения по делам обратила внимание специалист по конституционному праву, кандидат юридических наук Ольга Кряжкова.

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Она пояснила, что институт «друзей суда» появился в регламенте Конституционного суда только в 2017 году, однако уже с 2012 года общественные организации отправляли заключения судье-докладчику, у которого есть право приобщить документы к делу. По ее словам, НКО регулярно подавали заключения. «То, что произошло с регламентом Конституционного суда 28 января, было вещью неожиданной. Никто в Конституционном суде не отрицал значение этих решений, и в 2017 году сам же Конституционный суд пошел на то, чтобы этот институт регламентировать», — подчеркнула юрист.

Княжкова подчеркнула, что после изменения регламента Конституционного суда особые мнения организаций и специалистов не попали под запрет. Однако шансы, что заключение будет рассмотрено, уменьшились. По ее мнению, данные изменения негативно скажутся на доверии к Конституционному суду.

Поправки в закон о Конституционном суде Государственная Дума приняла 27 октября 2020 года. Документ внес президент Владимир Путин во исполнение вступивших в силу поправок к Конституции. Закон, в частности, запретил публиковать особое мнение судей: судья, не согласный с решением КС, вправе письменно изложить особое мнение, которое будет приобщено к протоколу заседания, но не сможет его обнародовать или публично на него ссылаться.

Авторы
Любовь Порываева, Владислав Гордеев
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