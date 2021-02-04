КС ответил на опасения по поводу отказа от института «друзей суда»

Из регламента Конституционного суда убрали положение о «друзьях суда» — научных организациях и отдельных специалистах, которые давали свои правовые заключения о делах. В КС ответили, что суд «сам волен выбирать себе друзей»

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Институт «друзей суда» не был закреплен в последней редакции закона о Конституционном суде, поэтому из регламента был исключен специальный параграф о сторонних правовых материалах в конституционном судопроизводстве, сообщили РБК в пресс-службе Конституционного суда. Тем не менее в суде заверили, что авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию, которая не была предоставлена сторонами, «не будут выброшены в корзину».

Институт «друзей суда» появился в регламенте КС в 2017 году. Положение о нем предусматривало, что науные и общественные организации могли отправить свое заключение по делу судье-докладчику, а тот имел право приобщить документ к делу.

«Несмотря на исключение из Регламента специального параграфа о сторонних правовых материалах в конституционном судопроизводстве, это не лишает стороны возможности представлять заключения ученых в качестве аргументации своей позиции. Более того, если в Конституционный Суд по рассматриваемому делу поступят авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию, которая не была предоставлена сторонами, они не будут выброшены в корзину», — заверили в пресс-службе КС.

«Судьи в любом случае изучают при подготовке дела к рассмотрению зарубежную и международную практику, актуальные научные публикации, и такая обобщенная информация может быть им подспорьем. Как и прежде, КС сам волен выбирать себе друзей, а настоящие друзья действуют не «для галочки», — говорится в ответе пресс-службы.

Там также отметили, что положение о «друзьях суда» «в некоторых случаях провоцировало авторов инициативных заключений на ненаучную и порой переходящую в политическую плоскость аргументацию, что категорически неприемлемо для деятельности Конституционного Суда». Ряд представителей научного сообщества высказывали опасения, что «этот инструмент создает излишние возможности для лоббизма», добавили в КС.