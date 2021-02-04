КС решил отказаться от института «друзей суда»

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Конституционный суд России принял решение от 28 января 2021 года исключить из регламента параграф 34.1 о предоставлении научными организациями в области права и правовыми деятелями правовых заключений по делам. Обновленный текст опубликован на сайте суда. Внимание на изменения обратила специалист по конституционному праву, кандидат юридических наук Ольга Кряжкова.

Институт «друзей суда» появился в регламенте Конституционного суда только в 2017 году, напомнила Кряжкова в разговоре с РБК. С 2012 года общественные организации отправляли заключения судье-докладчику, у которого есть право приобщить документы к делу.

По ее словам, заключения подавались НКО регулярно. Кряжкова отметила, что в период 2012–2019 годов как минимум одно заключение за год поступало в Конституционный суд.

«То, что произошло с регламентом Конституционного суда 28 января, было вещью неожиданной. Никто в Конституционном суде не отрицал значение этих решений, и в 2017 году сам же Конституционный суд пошел на то, чтобы этот институт регламентировать», — подчеркнула юрист.