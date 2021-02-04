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Политика ,  
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КС решил отказаться от института «друзей суда»

Фото: Вадим Жернов / ТАСС
Фото: Вадим Жернов / ТАСС

Конституционный суд России принял решение от 28 января 2021 года исключить из регламента параграф 34.1 о предоставлении научными организациями в области права и правовыми деятелями правовых заключений по делам. Обновленный текст опубликован на сайте суда. Внимание на изменения обратила специалист по конституционному праву, кандидат юридических наук Ольга Кряжкова.

Институт «друзей суда» появился в регламенте Конституционного суда только в 2017 году, напомнила Кряжкова в разговоре с РБК. С 2012 года общественные организации отправляли заключения судье-докладчику, у которого есть право приобщить документы к делу.

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По ее словам, заключения подавались НКО регулярно. Кряжкова отметила, что в период 2012–2019 годов как минимум одно заключение за год поступало в Конституционный суд.

«То, что произошло с регламентом Конституционного суда 28 января, было вещью неожиданной. Никто в Конституционном суде не отрицал значение этих решений, и в 2017 году сам же Конституционный суд пошел на то, чтобы этот институт регламентировать», — подчеркнула юрист.

Кряжкова отметила, что заключения, как правило, влияли на процесс. «На этот счет существуют научные исследования, которые показывают, что в текстах постановлений Конституционного суда, а иной раз и в текстах особых мнений судей звучат идеи, предложенные в меморандумах друзей суда. Достаточно мало случаев, когда заключение не было бы воспринято конституционным судом и проигнорировано», — добавила она.

Юрист отметила, что после изменения регламента Конституционного суда нет запрета на подачу особых мнений. Однако шанс, что оно будет рассмотрено, всерьез уменьшится. По ее мнению, данные изменения негативно скажутся на доверии к Конституционному суду.

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«КС, если можно так сказать, отгораживается от всех кирпичной стеной, и это дополнительный кирпичик, который он в эту стену добавил», — заключила Кряжкова.

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Руководитель юридического департамента «Руси Сидящей» (проект внесен в реестр иностранных агентов) Ольга Подоплелова заявила РБК, что изменения в регламент КС не означает запрет на подачу заключений общественными организациями. Однако теперь их статус «обнулился», и нет никаких гарантий, что суд приобщит заключение к материалам дела и обратится к ним, добавила она.

По словам Подоплеловой, заключения «друзей суда» — обычная практика в высших национальных и международных судах. «Такие заключения важны тем, что повышают как качество правосудия за счет экспертной информации, которую могут дать академические учреждения и экспертные организации, и так и в какой-то мере уровень доверия общества к суду», — пояснила она.

Юрист добавила, что заключения подавались «точечно» и только по прецедентным делам, имеющим большие последствия для практики. В России этот инструмент использовался также и для поддержания альтернативной точки зрения в процессах, где сторонами выступают органы власти, уточнила Ольга Подоплелова.

РБК отправил запрос в пресс-службу Конституционного суда России.

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