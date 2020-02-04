Число жертв коронавируса превысило 400 человек

За последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось на 64 человека, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая. Все заболевшие из провинции Хубэй, откуда началась вспышка вируса. Таким образом общее число жертв коронавируса на 3 февраля достигло 414 человек.

Большинство скончавшихся из столицы провинции Хубэй, города Ухань, откуда, как предполагается, началось распространение вируса. Там за последние сутки умерли 48 человек. В общей сложности 313 из 414 всех жертв — скончавшиеся в Ухане.

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