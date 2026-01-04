 Перейти к основному контенту
Посольство сообщило о застрявших на йеменском острове Сокотра россиянах

Посольство России в Йемене сообщило о получении «большого количества обращений» от российских туристов, которые не могут покинуть остров Сокотра «в связи с введенными ограничениями на авиасообщение с архипелагом». Об этом говорится в заявлении дипмиссии в X.

По словам дипломатов, россияне прибыли на остров «вопреки неоднократным рекомендациям МИД России». Диппредставительство «предпринимает все усилия по сбору данных о российских гражданах и поиску путей выхода из сложившейся ситуации».

3 января посольство призвало российских граждан отказаться в ближайшее время от поездок в Йемен, включая Сокотру, а турфирмы, организующие туры на архипелаг, сообщить гражданам о текущей ситуации в стране и предупредить о риске возникновения непредвиденных ситуаций, которые могут ожидать их во время поездки. Тех, кто уже находится в Йемене в туристических целях или проживает там, дипломаты попросили быть бдительными и осторожными.

В дипмиссии напомнили о введенном в стране 30 декабря чрезвычайном положение и запрете на пересечение границ республики.

Контроль над Йеменомразделен между тремя основными силами. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) удерживает западные и северо-западные провинции, включая столицу Сану, где проживает около 70% населения. Юг контролирует сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) со столицей в портовом городе Аден. Остальные районы находятся под управлением сил, связанных с международно признанным Руководящим президентским советом, который включает представителей как ЮПС, так и других антихуситских формирований.

Ситуация обострилась в начале декабря, когда ЮПС захватил власть в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена. МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией и призвал ЮПС вывести силы из этих регионов. После этого командование коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о военной операции в Хадрамауте. В Йемене тем временем было введено чрезвычайное положение на 90 дней.

Саудовская Аравия также потребовала от ОАЭ, которых обвинила в поддержке сепаратистов, вывести свои силы в течение суток.

30 декабря, после того как ОАЭ согласились вывести своих военных, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о завершении военной операции на востоке Йемена.

Материал дополняется

