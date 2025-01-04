Над Финским заливом сбили еще один дрон

Силы противовоздушной обороны сбили второй беспилотник за ночь в Ленобласти. Он был сбит в районе Лужской губы Финского залива. Об этом сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале около 9:40 мск.

«Разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что дрон двигался через Псковскую область.

Утром 4 января петербургский аэропорт Пулково приостановил работу «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Аэропорт закрылся второй раз за ночь.

В ночь на 4 января Дрозденко сообщал, что близ Лужской губы Финского залива был сбит еще один беспилотник.